El Ayuntamiento abre consulta pública previa para la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado el proceso de consulta pública previa para la elaboración del proyecto de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, con el objetivo de recoger la opinión de la ciudadanía, entidades y colectivos antes de su redacción definitiva.

Este trámite, enmarcado en lo establecido por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, busca garantizar la participación activa de la población en la creación de una norma que regulará aspectos clave de la convivencia en el municipio.

La futura ordenanza nace con el propósito de adaptar la normativa municipal a las nuevas realidades sociales, reforzando valores como el respeto, la igualdad, la diversidad y el uso responsable de los espacios públicos. Entre los principales retos que se pretenden abordar destacan la mejora de la convivencia, la protección del entorno urbano y natural, la prevención de conductas incívicas y la lucha contra cualquier tipo de discriminación.

Asimismo, el documento plantea la incorporación de medidas de carácter educativo y reparador, como alternativa a determinadas sanciones económicas, fomentando la corresponsabilidad ciudadana mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

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La ordenanza también aspira a impulsar un modelo de ciudad más inclusiva, sostenible y respetuosa con los derechos fundamentales, poniendo especial atención en la protección de colectivos vulnerables y en la promoción de la igualdad de trato.

Durante el periodo de consulta, se podrán presentar opiniones, sugerencias y propuestas sobre los problemas a resolver, la necesidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.

El plazo para participar será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el portal web municipal (es decir desde el 23 de mayo). Las aportaciones podrán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia y presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en la normativa vigente.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real