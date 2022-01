La Plataforma Vecinal Río San Pedro señala que “no existe credibilidad en el Área Municipal de Medio Ambiente”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha denunciado “las contradicciones del Ayuntamiento de Puerto Real en lo referente al cambio climático”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“No eran pocas las noticias que se hacían eco de la vuelta en estos últimos días del Plan Municipal Contra el Cambio Climático por parte de nuestro Ayuntamiento, un plan que debe traer soluciones reales a un problema tan serio. Sin embargo, tras la experiencia desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro durante sus veinte meses de vida, ponemos de manifiesto una experiencia nefasta referente a problemas medioambientales, contradictorias y carentes de credibilidad”, señalan.

“Una experiencia basada en las demandas, solicitudes y propuestas que ha ido trabajando este colectivo vecinal y que han ido viendo como una tras otra no se le daban respuestas, no se tomaban medidas y prácticamente no ha sucedido nada con el pasar de los meses”.

“Era octubre del 2020 y se denunciaba la mala praxis de los trabajos de jardinería de la empresa municipal provocando muertes de árboles jóvenes y arbustos ornamentales, plantados por los vecinos ante la ausencia de plantaciones y rejuvenecimiento de la arboleda. En semanas posteriores este mismo colectivo denunciaba en noviembre de 2020 las técnicas de podas extremas conocidas como descope y la tala de árboles totalmente sanos. Actuaciones contradictorias en lo que a un plan de choque contra el cambio climático en las zonas urbanas se refiere. Un año después los descopes y las talas se siguen dando en el resto del municipio”, apuntan desde la Plataforma Vecinal.

“Los socios y colaboradores de la Plataforma salieron a la calle a hacer un trabajo de campo por el barrio enumerando alcorque por alcorque, con cifras de 200 alcorques desaparecidos y más de 100 vacíos. Se contabilizó cada árbol y cada arbusto, catalogando su especie y dividiéndolo en especies ornamentales y autóctonas. Se contabilizaron tocones, zonas yermas, alcorques vacíos y los tapados con cemento. Todo el trabajo quedó plasmado en un mapa que fue cotejado con antiguos mapas del PGOU donde el resultado dejaba la pérdida de casi el 40% de la arboleda en las últimas décadas. Y esto sumado a la no plantación ni rejuvenecimiento proporcionaban una tendencia negativa alarmante”.

Denuncian desde la Plataforma Vecinal que “la elaboración de este trabajo entregado al Ayuntamiento no tuvo la menor repercusión, a excepción de la colocación de 4 ficus reaprovechados de la calle Ancha, que iban dirección a Navantia y se colocaron en el barrio después de más de siete meses de demandas. Plantados en junio los resultados fueron evidentes, la consecuencia de la mala praxis una vez más provocó la muerte de estos. Comprobábamos una vez más la falta de un Plan de arboleda, de un plan para los jardines con vegetación ornamental y zonas verdes con vegetación autóctona. Hemos comprobado el desconocimiento in situ de tanto los responsables del área de Medio Ambiente como de los técnicos municipales. No existía ni existe una planificación medioambiental, y lo mismo sucede en lo referente al cambio climático”.

“Con el comienzo de la estación de las plantaciones hemos vuelto a reclamar la necesidad de rejuvenecer la arboleda, mitigando con esta acción los problemas provocados por el cambio climático como son el descenso de las temperaturas, la retención de humedad, la limpieza de la atmósfera y de las partículas contaminantes provenientes de las industrias asentadas en los polígonos industriales. Se ha contactado con Diputación para solicitar árboles a lo que hemos comprobado como los plazos se cerraron sin solución alguna por nuestro Consistorio”.

Otra de las demandas de esta asociación era “la colocación de un cordón de árboles que separen la zona urbana de la industrial, ayudando así a la retención y limpieza de las micropartículas contaminantes, a lo que en respuesta escrita nos decían desde el Ayuntamiento que es caro y costoso, dejando en un segundo lugar la salud de los vecinos”.

“Han sido varias las zonas quemadas por incendios durante este último año, donde se ha reclamado su deforestación y reforestación a lo que no hemos recibido respuesta alguna, generando una imagen lamentable para el barrio además de otras consecuencias. El último argumento que refleja la realidad que aquí se denuncia fue la propuesta de ampliación de diferentes lugares en el municipio del Parque Natural Bahía de Cádiz, presentado por Ecologistas en Acción donde la Plataforma proponía mediante proyecto, que el Caño de la Cortadura se protegiera como un corredor ecológico, que une y trasvasa las aguas de la zona norte y sur del Parque Natural Bahía de Cádiz. Dicha propuesta se llevó a pleno y, con votación favorable, el responsable municipal ante la Junta rectora del Parque votó en contra de lo votado”.

“Todos estos argumentos y experiencias, junto con la problemática de las talas de la Dehesa de las Yeguas y posteriormente la del Hospital Universitario de Puerto Real, además de las quejas vecinales del mantenimiento de los jardines, ponen de manifiesto la poca credibilidad de estos planes municipales referentes a solventar tanto los problemas medioambientales como mitigar el cambio climático”.

El Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Salud de la Plataforma Vecinal Río San Pedro reclama “una implicación real en los problemas medioambientales del municipio y concretamente en la barriada del Río San Pedro. Se necesitan resultados, más que propaganda. Cada mes cuenta y cada actuación tiene consecuencias, se perdió el tiempo de ponernos el mono de trabajo y en esta ocasión los resultados no sabemos si se verán en las urnas, pero sí en el futuro de nuestro planeta y nuestras generaciones”.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

PUBLICIDAD