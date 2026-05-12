El Concurso de Cante por Livianas de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real cumple su 43ª edición

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, Nazaret Ramírez, junto al presidente de la Peña Flamenca Canalejas, Andrés Bernal, han presentado una nueva edición del tradicional Concurso de Cante por Livianas, que alcanza ya su cuadragésima tercera convocatoria, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario flamenco local.

El programa arranca el próximo 15 de mayo a las 21:30 horas con el pregón inaugural, que tendrá lugar en la sede de la peña, ubicada en la calle San Alejandro. El encargado de pronunciarlo será el presidente del Ateneo Literario de Puerto Real, Manuel Villalpando.

En cuanto al desarrollo del certamen, la primera semifinal contará con un elenco de artistas procedentes de distintos puntos, que subirán al escenario para interpretar este palo tan característico del flamenco. Al cante participarán Juan Márquez, de Jerez de la Frontera; Manuel Caballero, de Guadalcacín; Pepita Rhode de Copenhague; y Juan García, también de Guadalcacín. Todos los viernes se celebrará una semifinal, excepto el viernes de feria, que dará comienzo a las 21:30 horas.

La final tendrá lugar el 8 de agosto, en la que seis concursantes optarán a cuatro premios: 1.º premio, 1.500 euros; 2.º premio, 1.000 euros; 3.º premio, 750 euros; y 4.º premio, 500 euros. Además, se contemplan dos premios libres en otros estilos y palos, también dotados económicamente. Las bases se publicaron hace unos días y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 12 de mayo.

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El acompañamiento musical correrá a cargo de los guitarristas Pablo Heredia, de Puerto Real, y André Dane, de Copenhague, aportando un toque internacional al concurso sin perder la esencia de las raíces flamencas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real