Renfe invertirá 970.000 euros en renovar las escaleras mecánicas de la estación de Puerto Real

Renfe ha confirmado una actuación en las cuatro escaleras mecánicas de la estación de trenes de Puerto Real, con una inversión cercana a los 970.000 euros (802.709,6 euros sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de tres meses y medio.

La intervención tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, disponibilidad y seguridad de estos equipos, una de las demandas pendientes en una infraestructura que arrastra desde hace tiempo problemas de mantenimiento y servicios.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa TKE, que será la encargada de ejecutar los trabajos y asumir también el mantenimiento de los equipos de elevación.

El anuncio llega más de seis meses después de que el Ayuntamiento de Puerto Real avanzara que Renfe y Adif tenían previsto atender distintas deficiencias detectadas en la estación. Entre ellas se encontraban la reparación del ascensor, el refuerzo de la iluminación y la sustitución de las escaleras mecánicas.

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Además, se apuntó entonces que ambas entidades trabajaban en un proyecto de remodelación más amplio, que incluiría la renovación de la fachada y soluciones para las filtraciones existentes en la infraestructura.

Pese a esta nueva inversión, la estación de Puerto Real continúa marcada por otras carencias señaladas por usuarios y vecinos, como la ausencia de personal, la falta de servicios y las limitaciones en las conexiones ferroviarias.

Actualmente, parte de los trenes de Media Distancia que enlazan diariamente la Bahía de Cádiz con Sevilla no realizan parada en Puerto Real, mientras que los Alvia con destino Madrid continúan pasando de largo por la localidad.