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Andalucistas-Pueblo Andaluz apoya a las familias del CEIP Tierra y Libertad en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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Concentración de familias del CEIP Tierra y Libertad de Casines.
Concentración de familias del CEIP Tierra y Libertad de Casines.

El candidato por Cádiz a la Junta de Andalucía por la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, Alfredo Fernández, ha participado en la concentración convocada por la comunidad educativa del CEIP Tierra y Libertad, en la barriada de Casines de Puerto Real.

Durante el acto, Fernández trasladó el apoyo de la formación a las familias afectadas por la situación del centro educativo, cuya finalización continúa pendiente tras años de reivindicaciones vecinales y educativas.

El representante andalucista recordó que la demanda de este colegio se remonta a 2007 y la calificó como una “deuda histórica” de la administración autonómica con Puerto Real. Según señaló, el Ayuntamiento de Puerto Real cumplió en 2014 con la cesión de los terrenos municipales libres de cargas y facilitó posteriormente las licencias de obras necesarias.

Sin embargo, la Junta de Andalucía solo ha ejecutado hasta ahora la primera fase del centro, finalizada en 2020. Para Fernández, la paralización de la segunda fase mantiene a la comunidad educativa en una situación de incertidumbre sobre el futuro de una infraestructura considerada clave para la barriada de Casines.

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El candidato afirmó que la situación de Puerto Real es “excepcional” en la Bahía de Cádiz y lamentó que, tras los compromisos adquiridos con las familias, no se hayan concretado plazos ni garantías presupuestarias para completar el colegio.

Andalucistas-Pueblo Andaluz anunció además que elevará el caso ante el Defensor del Menor, con el objetivo de reclamar la finalización del proyecto y exigir a la Junta de Andalucía una respuesta sobre una actuación que, según la formación, cuenta con licencia y diseño, pero sigue pendiente de inversión autonómica.

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