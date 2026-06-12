El Ayuntamiento de Puerto Real aprueba el presupuesto 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado este jueves en pleno extraordinario un presupuesto para 2026 que crece en cerca de 9 millones de euros y refuerza la inversión en servicios públicos, vivienda y mantenimiento urbano, consolidando además una reducción significativa de la deuda municipal.

Puerto Real contará así con un presupuesto superior a los 46 millones de euros. Con estas nuevas cuentas, el municipio pone fin a una etapa de prórroga presupuestaria y dispone por primera vez desde 2023 de un presupuesto propio.

El incremento presupuestario del 23,25% se traslada directamente a la ciudadanía, con un refuerzo significativo en las áreas que más afectan al día a día de vecinos y vecinas, y es fruto de un esfuerzo sostenido de saneamiento que ha permitido reducir la deuda municipal de más de 96 millones de euros hasta los 53 millones actuales.

Por primera vez en décadas, las cuentas municipales se ajustan a los costes reales de los servicios que presta el ayuntamiento, muchos de los cuales no habían sido revisados desde finales de los años noventa.

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En materia de vivienda, uno de los principales problemas que afectan a la sociedad, la financiación de EPSUVI se multiplica por más de cinco, pasando de 144.000 a 780.000 euros. Se suma además una Oficina de Proyectos para agilizar la rehabilitación de viviendas vacías y su puesta en uso social.

El mantenimiento urbano absorbe también una parte importante del esfuerzo inversor. Se destinan cerca de 500.000 euros a la mejora de centros educativos —muchos con más de medio siglo de antigüedad— y se triplica la inversión en acerado y viales, que alcanza los 500.000 euros. El presupuesto incluye además más de 4,4 millones de euros en inversiones directas destinadas a la rehabilitación del pabellón municipal de deportes, la reforestación de Las Canteras, la construcción de carriles bici, la dotación de equipamiento en las playas, mejoras en los servicios sociales y actuaciones en instalaciones municipales como el CAM, la Casa de la Juventud o el Archivo Municipal.

Los servicios básicos reciben igualmente un impulso significativo. La limpieza viaria supera los 2,8 millones de euros, con más de un millón adicional, y el mantenimiento de zonas verdes duplica su dotación hasta superar los 2 millones. Estas mejoras permitirán responder al crecimiento de la localidad de los últimos años y reforzar la prevención de incendios en zonas forestales.

En cuanto al empleo público, se activarán 70 plazas de promoción interna —inexistentes desde 2001— y se incorporan 38 nuevos puestos en el Grupo Energético GEN en áreas como parques y jardines, limpieza o residuos, además de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo correspondiente a todo el personal que se va a jubilar y 2 plazas más en EPSUVI a través de la Oficina de Proyectos.

El concejal de Hacienda, José Alfaro, subrayó que el presupuesto refleja «las necesidades reales de Puerto Real» y supone «un refuerzo histórico de lo público: se pone al día la prestación de servicios en un municipio que ha crecido, pero que no había visto aumentar sus recursos en la misma medida. Limpieza viaria, parques, jardines, infraestructuras y servicios sociales dejan de sobrevivir con presupuestos obsoletos y pasan a tener la financiación que realmente necesitan».

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, añadió que «hay muchísimas ventajas para nuestro pueblo, un presupuesto adaptado, que llega en el momento que hace falta” y “es un triunfo como equipo de gobierno lo que hoy hemos logrado».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real