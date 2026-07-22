Las razones por las que Barroso no aceptaría la oferta de Aurora Salvador y la Confluencia

La oferta de la actual alcaldesa, Aurora Salvador (IU), para que José Antonio Barroso se integre en la Confluencia de Izquierdas tiene, con varias lecturas, una respuesta rápida: No. Puerto Real Hoy ha hablado directamente con el que fuera Alcalde de la Villa durante 28 años acerca de este y otros asuntos de rabiosa actualidad,

¿Por qué? Se preguntará usted como lector. Barroso es un reconocido líder de la izquierda y, en caso de que decida presentarse, ya ha dejado claro que «no quiero saber nada de la Confluencia. Es más IU huele a compasión». Insiste en que, aún, no ha «tomado una decisión al respecto» sobre si concurrirá, o no, a los comicios municipales de 2027. «Aunque la fecha está próxima, daré razones de porqué si o no», añade.

Dos miembros que fueron muy críticos

Será ahí cuando conteste a Aurora Salvador oficialmente a su ofrecimiento, aunque, pasando por la hemeroteca es fácil vislumbrar que su respuesta será negativa. Cabe recordar que dos de los miembros actuales de la Confluencia de Izquierda, especialmente de los más activos políticamente hablando de puertas para adentro, Iván Canca y Antonio Romero, estuvieron tiempo atrás confrontando con Barroso.

El que fuera el primer alcalde elegido democráticamente en la Villa no tiene buen recuerdo de Antonio Romero, ya que lo tiene como a uno de sus principales agitadores enfrente, especialmente tras su primer mandato. Iván Canca, por su parte, siempre ha sido muy crítico con Barroso. Lo hizo durante las veces que ha estado como Concejal en la oposición, así como cuando ha estado formando parte en el equipo de gobierno.

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«El problema en Puerto Real es el de la nula gestión»

Sin duda, si Aurora Salvador y la Confluencia de Izquierdas espera tener a Barroso en sus filas, no será con Romero y Canca manejando los hilos.

Lo que sí tiene claro José Antonio Barroso es que «de presentarme no he venido a romper o unir a la izquierda. El problema de Puerto Real no es que venga la derecha o la ultraderecha». «Que no trate la señora Aurora Salvador de llevar el debate a una supuesta fractura de la izquierda, sencillamente porque yo decidiera presentarme y, si lo hiciera, fuera del ámbito en el que ella se sitúa», insiste.

«El problema en Puerto Real no es si la izquierda necesita de unidad o no la necesita, o si yo voy a romper esa unidad o voy a acentuar su recuperación. No. Porque ese no es el problema de Puerto Real. El problema de Puerto Real no es el avance de la extrema derecha, en este momento. Eso tendrá otro discurso en otro escenario y en otro ámbito», comenta.

«El problema en este momento en Puerto Real es el problema de la nula gestión, de la incapacidad más que manifiesta de la gestión política, administrativa, técnica, municipalmente hablando de estos señores. Ese es el problema, que si yo decido presentarme no es para unir nada ni para fractuar nada. Es sencillamente para gestionar con eficacia y con sentido social, con sentido público. Una gestión para todos, que responda a las demandas y a los intereses de todos», expresa.

«Que se deje de inventar enemigos la señora alcaldesa y, sobre todo, su instructor en este caso, que es su coordinador provincial, Jorge Rodríguez», finaliza.