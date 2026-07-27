El PSOE Puerto Real celebra la confirmación de la continuidad de la oficina de Correos del Río San Pedro y destaca «el trabajo conjunto en defensa del barrio»

El PSOE de Puerto Real ha mostrado su satisfacción tras confirmarse de manera definitiva que la oficina de Correos de Río San Pedro permanecerá abierta, una noticia que supone «una tranquilidad para cientos de vecinos y vecinas del barrio y que demuestra que el trabajo serio, constante y coordinado entre administraciones da sus frutos cuando el objetivo común es defender los servicios públicos».

«Desde el primer momento, el PSOE trabajó en todos los ámbitos institucionales para evitar el cierre de estas instalaciones, liderando las gestiones en el Congreso de los Diputados y manteniendo un diálogo permanente con la empresa y las distintas administraciones implicadas».

«Hoy se confirma que Río San Pedro seguirá contando con su oficina de Correos y eso es una magnífica noticia para todo el barrio. Ha sido posible gracias al trabajo en equipo, a la implicación de muchas personas y a una forma de hacer política basada en el diálogo, la responsabilidad y la defensa de los intereses de la ciudadanía. Mientras otros optaban por sembrar dudas, nosotros decidimos trabajar y confiar en la palabra de la institución, porque entendíamos que era el camino para conseguir el objetivo que todos compartíamos», ha señalado el secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero.

Los socialistas recuerdan que, cuando se anunció que la oficina no cerraría, «el PSOE fue la única formación que defendió públicamente esa información y mostró confianza en el compromiso trasladado por Correos. Frente a ello, otros grupos políticos insistieron en que se trataba de un anuncio sin garantías, llegando incluso a asegurar que ya veríamos en septiembre si finalmente se cumplía. Hoy, con la continuidad del servicio confirmada, queda demostrado que la defensa de los intereses de Puerto Real requiere trabajo, constancia y responsabilidad, alejándose del ruido y de quienes prefieren alimentar la incertidumbre antes que contribuir a resolver los problemas».

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«El PSOE siempre se pone a trabajar desde el minuto uno en defensa de los intereses del conjunto de la sociedad de Puerto Real y nunca va a permitir un recorte de servicios que suponga un perjuicio para nuestros vecinos y vecinas. Esta noticia demuestra que cuando se trabaja con seriedad, desde las instituciones y con una estrategia clara, se consiguen resultados. Vamos a seguir actuando con la misma determinación para proteger los servicios públicos y defender todo aquello que sea importante para Puerto Real», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real