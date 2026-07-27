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lunes, 27 julio, 2026
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Aurora Salvador celebra que Correos mantenga abierta la oficina del Río San Pedro: «La movilización y la unidad han dado sus frutos»

Redacción
By Redacción
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La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha celebrado la decisión de Correos de mantener abierta la oficina del Río San Pedro, después de que la dirección territorial de la empresa en Andalucía le comunicara que, tras revisar la situación del barrio, ha decidido no seguir adelante con su cierre.

«Han entendido la realidad de Río San Pedro y la necesidad de mantener un servicio esencial para sus vecinos y vecinas», ha señalado.

Aurora Salvador ha destacado que esta es «una victoria colectiva», fruto de la movilización de los vecinos y vecinas, del trabajo de las asociaciones y colectivos, del apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y de las iniciativas impulsadas por compañeras y compañeros en distintas instituciones. «Cuando un pueblo se une para defender lo público, los resultados llegan», ha afirmado.

La alcaldesa también ha agradecido la rápida respuesta de Correos tras conocer la realidad del barrio, cuya distancia con el centro urbano convierte esta oficina en un recurso imprescindible para miles de vecinos y vecinas.

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«Hoy gana el Río San Pedro y gana la defensa de los servicios públicos», ha concluido, reafirmando el compromiso de La Confluencia de Izquierdas de «seguir trabajando para proteger y fortalecer los servicios públicos como garantía de igualdad y cohesión social».

FUENTE: Confluencia por Puerto Real

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