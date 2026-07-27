Puerto Real acoge la segunda edición del maratón de fútbol sala ‘Luis Beardo Mateo’ del 31 de julio al 2 de agosto

La delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, el Club Deportivo Luis Beardo Mateo y la Liga local de fútbol sala de Puerto Real organizan la segunda edición del maratón de fútbol sala ‘Luis Beardo Mateo’, que se disputará los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto en las pistas polideportivas exteriores e interiores de la Sala de Barrio del Río San Pedro.

El maratón reunirá a más de 16 equipos, que competirán por un conjunto de premios económicos y varios trofeos individuales. El campeón del torneo recibirá 1.000 euros; el subcampeón, 500 euros; el tercer clasificado, 200 euros, y el cuarto puesto, 120 euros. Además, se entregarán 200 euros al equipo mejor clasificado de liga en la fase de grupos.

El torneo repartirá también varios trofeos individuales: al MVP de la final, al mejor jugador del torneo, al Trofeo Zamora —para el portero que menos goles haya encajado— y al Trofeo Pichichi-Botas Joma, patrocinado por la tienda CESPORT, para el máximo goleador de la competición.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real