El Ayuntamiento de Puerto Real impulsa el Campus de Verano Corresponsable 2026 con 72 plazas para menores

La Unidad de Feminismos y LGTBI+ del Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, el ‘Campus de Verano: Puerto Real Corresponsable 2026’, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante los meses estivales.

Este proyecto está cofinanciado por la Junta de Andalucía en el marco del Plan Corresponsables 2025, adscrito a la Secretaría de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El Ayuntamiento ha sido beneficiario nuevamente de una subvención de 47.365,72 euros para el desarrollo de este programa, que cuenta además con aportación económica municipal para garantizar su ejecución.

El Campus de Verano Corresponsable se configura como un recurso esencial para las familias del municipio, ofreciendo un espacio educativo, lúdico y de cuidados de calidad durante los meses de verano. Está dirigido a menores de entre 3 y 16 años —siempre que los menores de 3 años estén ya escolarizados—, ampliándose hasta los 21 años en casos de discapacidad o diversidad funcional.

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Este programa no solo responde a la necesidad de conciliación, sino que se plantea además como un entorno donde fomentar valores de igualdad, convivencia y respeto a la diversidad. A través de actividades lúdicas, educativas y deportivas, se promueve la corresponsabilidad en los cuidados desde una perspectiva de igualdad de género, en línea con lo recogido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Asimismo, el Campus prioriza el acceso de colectivos especialmente vulnerables, atendiendo a diferentes realidades familiares. Los colectivos prioritarios son:

Familias numerosas.

Familias monomarentales y monoparentales.

Mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres.

Personas con discapacidad.

Personas en riesgo de exclusión social.

Personas solicitantes de asilo o con estatuto de refugiadas.

Unidades familiares con responsabilidades de cuidados o personas dependientes a cargo.

El proyecto se desarrollará en dos fases: durante el mes de junio se llevará a cabo la campaña de difusión y recogida de solicitudes mientras que las actividades del campus tendrán lugar entre el 1 de julio y el 31 de agosto (de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas). El plazo de inscripción estará abierto del 15 al 19 de junio. Las personas interesadas podrán realizar este trámite a través del QR del cartel o presencialmente en las oficinas de la Unidad de Feminismos LGTBI+ (Centro de Servicios Sociales, C/ Zambra 4).

Las actividades se impartirán en dos centros educativos públicos del municipio, el CEIP Reggio y el CEIP Río San Pedro, ofertándose un total de 72 plazas. Las familias podrán solicitar la participación por quincenas o por el mes completo, facilitando así una mayor flexibilidad en la organización familiar.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Feminismos y Derechos Sociales, Lorena Díaz López, quien ha destacado la importancia de seguir impulsando recursos públicos que apoyen a las familias y promuevan una sociedad más igualitaria. Alexis García Ramírez, en representación de la Asociación de Intervención Social ‘Os Zagales’, acompañaba a la edil en la presentación.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real