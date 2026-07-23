El Pleno aprueba definitivamente el Presupuesto General Consolidado de Puerto Real para 2026, que alcanza los 46 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha tratado este jueves, en sesión extraordinaria, la aprobación definitiva del Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2026, que asciende a 46 millones de euros, así como sus Bases de Ejecución.

El documento presupuestario ha salido adelante por mayoría tras finalizar el periodo de exposición pública y alegaciones.

El teniente de alcaldesa delegado de Hacienda, José Alfaro, ha destacado que se trata de «un paso importante» que permitirá reforzar los servicios públicos municipales gracias a un incremento cercano a los 9 millones de euros tanto en ingresos como en gastos respecto al presupuesto anterior.

Entre las principales apuestas del nuevo presupuesto figura el refuerzo de las empresas públicas municipales. En este sentido, GEN, responsable de servicios esenciales en la localidad, verá incrementada la dotación destinada a la limpieza viaria, que pasa de 1,78 millones de euros a 2,8 millones, mientras que la destinada a parques y jardines aumenta de 852.000 euros a 2,04 millones de euros.

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Por su parte, EPSUVI contará con una aportación municipal de 720.000 euros, frente a los 144.000 euros anteriores, con el objetivo de impulsar las políticas de vivienda que promueve el equipo de gobierno ante la creciente demanda existente en la localidad.

Según ha explicado Alfaro, estas inversiones «redundarán positivamente en los parques y jardines y en la limpieza pública», además de favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo tanto en GEN como en EPSUVI.

El responsable municipal de Hacienda también ha subrayado el aumento del capítulo de inversiones, que pasa de 2 a 4 millones de euros, con una destacada apuesta por las instalaciones deportivas, incluyendo dotación económica para las obras del Pabellón Municipal, así como por la mejora del viario urbano. En este último apartado, el contrato destinado al mantenimiento de acerados y calles pasa de 150.000 a 500.000 euros, más del triple que en ejercicios anteriores.

Alfaro ha resumido las prioridades del presupuesto en cuatro grandes ejes: servicios públicos, vivienda, empleo público y de calidad y mejora de los espacios urbanos.

Por su parte, la alcaldesa ha valorado la aprobación definitiva de las cuentas como una muestra de la capacidad de gestión del Ayuntamiento.

«Este presupuesto demuestra que somos capaces, que sabemos gestionar y dar a nuestro pueblo lo que necesita», ha señalado Aurora Salvador, quien ha destacado que sus efectos se irán apreciando progresivamente en aspectos cotidianos como la limpieza, el mantenimiento de las zonas verdes o el arreglo de calles y acerados.

Salvador también ha puesto el acento en la apuesta realizada por EPSUVI, empresa que, según ha recordado, atravesaba una situación compleja y que ahora dispone de mayores recursos para desarrollar políticas de vivienda. «Vemos una necesidad acuciante de vivienda, tanto para personas en situación vulnerable como para jóvenes que necesitan desarrollar su proyecto de vida», ha afirmado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real