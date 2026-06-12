Puerto Real celebrará por primera vez la ‘Ruta de la tapa Orgullosa’ del 15 de junio al 5 de julio

La asociación Amare LGTBI+, conjuntamente con el Ayuntamiento, celebrará un año más el Orgullo Puertorrealeño con un completo programa de actos que se desarrollará entre el 15 de junio y el 4 de julio, culminando con el tradicional Desfile de la Diversidad y una gran fiesta final en la Plaza Rafael Alberti.

Dentro de este programa se incluye una actividad novedosa, La Ruta de la tapa Orgullosa, que hoy han presentado las concejalas Lorena Díaz (Feminismos) y Virginia Mena (Comercio) junto al presidente de la asociación Amare, José Manuel Acosta, quienes han destacado la importancia de esta propuesta para visibilizar la diversidad y dinamizar el tejido hostelero local. Bajo el título ‘Una ruta para comérsela entera’, la iniciativa se desarrollará del 15 de junio al 5 de julio, ambos inclusive, con la participación de un total de nueve bares y restaurantes de la localidad.

La iniciativa invita a la ciudadanía a disfrutar de las denominadas ‘Tapas orgullosas’, propuestas gastronómicas creadas para la ocasión por los establecimientos participantes. Cada consumición permitirá a las personas participantes obtener un sello en forma de corazón de color en el denominado ‘pasaporte de la ruta’.

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Para participar en el concurso será necesario reunir al menos tres corazones en el pasaporte, que deberá estar debidamente cumplimentado con los datos personales y el voto a una de las tapas participantes. Los pasaportes podrán depositarse en los puntos habilitados hasta el 7 de julio.

Los establecimientos adheridos a la ruta y sus propuestas son:

El Róbalo: ‘Orgullo en un bocado’

El Gato: ‘Tiradito de gambón’

Amura: ‘Buñuelo de gamba al ajillo’

La Terracita: ‘Ensaladilla orgullosa’

Casa Rafa – Las Maravillas: ‘Albóndigas de choco y gambas en salsa americana’

El Nuevo Delfín: ‘Serranito de atún con mayonesa de pimiento frito’

Brutal: ‘Amore mío’

Bar ‘Las Mellizas’: ‘Timbal de berenjena’

El Balneario Beach: ‘Toy taco de orgullos@’

Las personas participantes podrán rellenar tantos pasaportes como deseen, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Estos pasaportes estarán disponibles en los propios bares y restaurantes participantes.

Entre todas las personas que completen correctamente su participación se realizará un sorteo cuyo premio consistirá en un vale de 150 euros para gastar en los comercios de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real (ACE), un lote de productos LGTBI+ y dos entradas para el espectáculo ‘Las Niñas de Cádiz’ en el Teatro Principal.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real