Aprobado el calendario escolar 2026/2027 en Puerto Real

En la sesión ordinaria del Consejo Escolar Municipal de Puerto Real celebrada el 8 de julio se ha decidido el calendario escolar para el curso 2026/2027 que afectará a Puerto Real.

12 de octubre – Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre – Fiesta de Todos los Santos (pasa al 2 de noviembre).

6 de diciembre – Día de la Constitución Española (pasa al 7 de diciembre).

8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción.

11 de febrero – Patrona de Puerto Real (Virgen de Lourdes).

12 de febrero – Día no lectivo decidido por el Consejo Escolar.

28 de febrero – Día de Andalucía (pasa al 1 de marzo).

30 de abril – Día de la Comunidad Educativa.

7 de junio – Lunes de Feria de Puerto Real.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 8 de enero.

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 28 de marzo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real