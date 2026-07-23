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lunes, 27 julio, 2026
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Aprobado el calendario escolar 2026/2027 en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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En la sesión ordinaria del Consejo Escolar Municipal de Puerto Real celebrada el 8 de julio se ha decidido el calendario escolar para el curso 2026/2027 que afectará a Puerto Real.

  • 12 de octubre – Fiesta Nacional de España.
  • 1 de noviembre – Fiesta de Todos los Santos (pasa al 2 de noviembre).
  • 6 de diciembre – Día de la Constitución Española (pasa al 7 de diciembre).
  • 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción.
  • 11 de febrero – Patrona de Puerto Real (Virgen de Lourdes).
  • 12 de febrero – Día no lectivo decidido por el Consejo Escolar.
  • 28 de febrero – Día de Andalucía (pasa al 1 de marzo).
  • 30 de abril – Día de la Comunidad Educativa.
  • 7 de junio – Lunes de Feria de Puerto Real.
  • Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 8 de enero.
  • Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 28 de marzo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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