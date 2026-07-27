Aitana Estrada bate tres nuevos récords de España

Aitana Estrada, Nora Ramírez, Alejandro Arévalo y Rubén Gómez, Antonio Olmo, Quino Arcusa y Adrián Subiño han conseguido 9 primeros puestos, 6 segundos y 1 tercero, así como el undécimo puesto por equipos, en el Campeonato de España Absoluto por Clubes de Natación adaptada celebrado el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón.
La puertorrealeña Aitana Estrada ha batido tres Récords de España: en 50 y 100 braza categoría Sb5 y 200 estilos S6.
Los siete nadadores quedaron Campeones de España en alguna de las pruebas en la que participaron.
Por clases funcionales, se obtuvieron los siguientes resultados:
Aitana Estrada:
- Campeona y RECORD de España en 200m Estilos SM6.
- Campeona y RECORD de España en 100m braza categoría Sb5.
- Subcampeona de España en 50m mariposa S6, con mejor marca personal.
- Subcampeona de España de 100m Espalda categoría S6.
Rubén Gómez:
- Campeón de España 100m espalda S6 con mejor marca personal.
- Subcampeón de España en 400m libres categoría S6 con mejor marca personal.
- Subcampeón de España en 100m libre categoría S6.
- Cuarto de España en 200m estilos categoría SM6.
Nora Ramírez:
- Campeona de España en 50m espalda categoría S6 con mejor marca personal.
- Cuarta de España en 100m espalda categoría S6.
- Cuarta de España de 50m mariposa categoría S6.
Alejandro Arévalo:
- Campeón de España en 50m mariposa categoría S4.
- Quinto de España en 50m braza categoría SB3.
Antonio Olmo:
- Campeón de España en 50m braza categoría SB15.
- Campeón de España en 100m braza categoría SB15.
- Cuarto de España en 50m libres categoría S15.
Quino Arcusa:
- Campeón de España en 50m braza categoría SB8 con mejor marca personal.
- Cuarto de España en 200m estilos categoría SM8.
- Cuarto de España en 50m libres categoría S8.
Adrián Subiño:
- Campeón de España en 50m braza categoría SB6, con mejor marca personal.
- Tercero de España en 100m braza categoría SB6, con mejor marca personal.
El Campeonato de España por Clubes de Natación Adaptada congregó en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón a 202 deportistas (124 nadadores y 78 nadadoras), pertenecientes a 49 clubes, y que estuvieron acompañados en el plano técnico por 60 entrenadores o auxiliares.
El CN Pozuelo resultó campeón en esta edición, acompañados en el pódium por el CN Barcelona, segundo, y el CD Aquatic Campamar, tercero. Nada Gades quedó en el puesto 11º.
FUENTE: Club Nada Gades