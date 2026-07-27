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Aitana Estrada bate tres nuevos récords de España

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Aitana Estrada, Nora Ramírez, Alejandro Arévalo y Rubén Gómez, Antonio Olmo, Quino Arcusa y Adrián Subiño han conseguido 9 primeros puestos, 6 segundos y 1 tercero, así como el undécimo puesto por equipos, en el Campeonato de España Absoluto por Clubes de Natación adaptada celebrado el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón.

La puertorrealeña Aitana Estrada ha batido tres Récords de España: en 50 y 100 braza categoría Sb5 y 200 estilos S6.

Los siete nadadores quedaron Campeones de España en alguna de las pruebas en la que participaron.

Por clases funcionales, se obtuvieron los siguientes resultados:

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Aitana Estrada:

  • Campeona y RECORD de España en  200m Estilos SM6.
  • Campeona y RECORD de España en  100m braza categoría Sb5.
  • Subcampeona de España en  50m mariposa S6, con mejor marca personal.
  • Subcampeona de España de 100m Espalda categoría S6.

Rubén Gómez:

  • Campeón de España 100m espalda S6 con mejor marca personal.
  • Subcampeón de España en 400m libres categoría S6 con mejor marca personal.
  • Subcampeón de España en 100m libre categoría S6.
  • Cuarto de España en 200m estilos categoría SM6.

Nora Ramírez:

  • Campeona de España en 50m espalda categoría S6 con mejor marca personal.
  • Cuarta de España en 100m espalda categoría S6.
  • Cuarta de España de 50m mariposa categoría S6.

Alejandro Arévalo:

  • Campeón de España en 50m mariposa categoría S4.
  • Quinto de España en 50m braza categoría SB3.

Antonio Olmo:

  • Campeón de España en 50m braza categoría SB15.
  • Campeón de España en 100m braza categoría SB15.
  • Cuarto de España en 50m libres categoría S15.

Quino Arcusa:

  • Campeón de España en 50m braza categoría SB8 con mejor marca personal.
  • Cuarto de España en 200m estilos categoría SM8.
  • Cuarto de España en 50m libres categoría S8.

Adrián Subiño:

  • Campeón de España en 50m braza categoría SB6, con mejor marca personal.
  • Tercero de España en 100m braza categoría SB6, con mejor marca personal.

El Campeonato de España por Clubes de Natación Adaptada congregó en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón a 202 deportistas (124 nadadores y 78 nadadoras), pertenecientes a 49 clubes, y que estuvieron acompañados en el plano técnico por 60 entrenadores o auxiliares.

El CN Pozuelo resultó campeón en esta edición, acompañados en el pódium por el CN Barcelona, segundo, y el CD Aquatic Campamar, tercero. Nada Gades quedó en el puesto 11º.

FUENTE: Club Nada Gades

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