Aitana Estrada bate tres nuevos récords de España

Aitana Estrada, Nora Ramírez, Alejandro Arévalo y Rubén Gómez, Antonio Olmo, Quino Arcusa y Adrián Subiño han conseguido 9 primeros puestos, 6 segundos y 1 tercero, así como el undécimo puesto por equipos, en el Campeonato de España Absoluto por Clubes de Natación adaptada celebrado el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón.

La puertorrealeña Aitana Estrada ha batido tres Récords de España: en 50 y 100 braza categoría Sb5 y 200 estilos S6.

Los siete nadadores quedaron Campeones de España en alguna de las pruebas en la que participaron.

Por clases funcionales, se obtuvieron los siguientes resultados:

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Aitana Estrada:

Campeona y RECORD de España en 200m Estilos SM6.

en 200m Estilos SM6. Campeona y RECORD de España en 100m braza categoría Sb5.

en 100m braza categoría Sb5. Subcampeona de España en 50m mariposa S6, con mejor marca personal.

Subcampeona de España de 100m Espalda categoría S6.

Rubén Gómez:

Campeón de España 100m espalda S6 con mejor marca personal.

100m espalda S6 con mejor marca personal. Subcampeón de España en 400m libres categoría S6 con mejor marca personal.

Subcampeón de España en 100m libre categoría S6.

Cuarto de España en 200m estilos categoría SM6.

Nora Ramírez:

Campeona de España en 50m espalda categoría S6 con mejor marca personal.

en 50m espalda categoría S6 con mejor marca personal. Cuarta de España en 100m espalda categoría S6.

Cuarta de España de 50m mariposa categoría S6.

Alejandro Arévalo:

Campeón de España en 50m mariposa categoría S4.

en 50m mariposa categoría S4. Quinto de España en 50m braza categoría SB3.

Antonio Olmo:

Campeón de España en 50m braza categoría SB15.

en 50m braza categoría SB15. Campeón de España en 100m braza categoría SB15.

en 100m braza categoría SB15. Cuarto de España en 50m libres categoría S15.

Quino Arcusa:

Campeón de España en 50m braza categoría SB8 con mejor marca personal.

en 50m braza categoría SB8 con mejor marca personal. Cuarto de España en 200m estilos categoría SM8.

Cuarto de España en 50m libres categoría S8.

Adrián Subiño:

Campeón de España en 50m braza categoría SB6, con mejor marca personal.

en 50m braza categoría SB6, con mejor marca personal. Tercero de España en 100m braza categoría SB6, con mejor marca personal.

El Campeonato de España por Clubes de Natación Adaptada congregó en la Piscina Municipal Olímpica de Castellón a 202 deportistas (124 nadadores y 78 nadadoras), pertenecientes a 49 clubes, y que estuvieron acompañados en el plano técnico por 60 entrenadores o auxiliares.

El CN Pozuelo resultó campeón en esta edición, acompañados en el pódium por el CN Barcelona, segundo, y el CD Aquatic Campamar, tercero. Nada Gades quedó en el puesto 11º.

FUENTE: Club Nada Gades