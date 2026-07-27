Correos no cerrará la oficina del Río San Pedro

La dirección territorial de Correos en Andalucía ha comunicado al Ayuntamiento de Puerto Real que no llevará a cabo el cierre de la oficina número 11519, situada en la barriada del Río San Pedro.

La empresa pública traslada esta decisión tras semanas de movilización vecinal, institucional y política en defensa del servicio postal.

En el marco de su proceso de transformación de la red, Correos había anunciado meses atrás el cierre de la sucursal de la avenida Quinto Centenario, con el objetivo de derivar su actividad a la oficina de la plaza Blas Infante, situada en el centro del municipio, ante la bajada de su actividad. El cierre estaba previsto para el treinta de junio.

Ante este anuncio, el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó en junio, por unanimidad, una moción de todos los grupos políticos que exigía a Correos la rectificación de su decisión. La corporación municipal, con representación de todas las formaciones, participó además en una concentración vecinal bajo el lema «No al cierre de la oficina de Correos», celebrada frente a la sucursal el treinta de junio.

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Tras este respaldo institucional y vecinal, la dirección territorial de Correos en Andalucía ha trasladado al ayuntamiento que no va a proceder al cierre de la sucursal del Río San Pedro, lo que garantiza el mantenimiento del servicio postal en una barriada situada a casi cinco kilómetros del centro urbano.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real