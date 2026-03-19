Vicente Fernández (PP): «Muchos se hacen fotos con las hermandades, pero no quisieron ayudarlas en el Pleno»

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del Partido Popular, Vicente Fernández, ha criticado «la falta de respaldo del resto de grupos municipales a la propuesta presentada por el PP para crear una línea de ayudas directas destinada a las hermandades y cofradías de la localidad, pese a la importante labor social que estas entidades realizan durante todo el año».

Fernández ha recordado que el Partido Popular llevó al Pleno municipal una moción «con el objetivo de respaldar económicamente el trabajo solidario que desarrollan las hermandades, especialmente en la ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad».

«Las hermandades y cofradías de Puerto Real no solo representan tradición y patrimonio cultural; son también una red solidaria que trabaja todo el año ayudando a quienes más lo necesitan», ha señalado el portavoz popular.

Sin embargo, durante la votación de la iniciativa, el resultado «evidenció la falta de apoyo del resto de fuerzas políticas: el Partido Popular fue el único grupo que votó a favor, mientras que PSOE y AxSí optaron por la abstención y la Confluencia votó en contra».

PUBLICIDAD

«Ahora, con la proximidad de la Semana Santa, vemos a muchos representantes políticos hacerse fotos con las hermandades en sus actos y besamanos. Pero cuando tuvieron la oportunidad de demostrar ese apoyo con hechos en el Pleno, no quisieron hacerlo», ha criticado Fernández.

«Las hermandades ayudan todo el año»

El dirigente popular ha insistido en que las cofradías «realizan una labor social silenciosa pero constante, apoyando a personas necesitadas, colaborando con iniciativas solidarias y contribuyendo al tejido social del municipio».

«Las hermandades están presentes cuando hay que ayudar a los más desfavorecidos, cuando hay que organizar campañas solidarias o cuando una familia lo está pasando mal. Su compromiso con Puerto Real es permanente, no solo durante la Semana Santa», ha afirmado.

En este sentido, Fernández ha señalado que el Partido Popular «seguirá defendiendo medidas que reconozcan y respalden ese trabajo».

«El apoyo a nuestras hermandades no puede quedarse en gestos simbólicos. Debe traducirse en políticas reales que reconozcan su aportación social y cultural a Puerto Real», ha añadido.

Por último, el portavoz popular ha reafirmado «el compromiso del Partido Popular con el tejido social y cultural del municipio».

«Desde el PP de Puerto Real seguiremos acompañando a nuestras hermandades y cofradías y defendiendo en el Ayuntamiento medidas que apoyen su labor. Porque quienes hacen grande a nuestro pueblo y ayudan a quienes más lo necesitan merecen algo más que una foto», concluyó.

FUENTE: PP Puerto Real