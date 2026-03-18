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La Asamblea Ciudadana por el Clima organiza un Encuentro de Iniciativas Locales por el Clima este sábado 21 de marzo

Redacción
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Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Bosques o Día del Árbol, la Asamblea Ciudadana por el Clima ha organizado para el próximo sábado 21 de marzo un Encuentro de Iniciativas Locales por el Clima, una convocatoria abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar a las 10:00 horas en los Jardines del Porvenir.

El objetivo del encuentro es fomentar un espacio de participación en el que asociaciones y personas interesadas en la acción climática puedan compartir puntos de vista, experiencias y los proyectos que actualmente están desarrollando. Para ello, las entidades participantes instalarán stands informativos donde mostrarán sus iniciativas y propuestas.

La actividad central del evento será la presentación de la herramienta ‘Ecomapa’, un nuevo recurso colaborativo y digital que permitirá crear un mapa ecológico por capas, donde se podrán referenciar puntos de interés medioambiental, hacer seguimiento de actuaciones, detectar necesidades del territorio y generar nuevos proyectos vinculados al clima y la sostenibilidad.

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Entre los colectivos que integran la Asamblea Ciudadana por el Clima se encuentran Ecologistas en Acción, Natura Sin Basura, La Termometrada, El Pulmón de la Bahía, además del propio Ayuntamiento de Puerto Real. Todos ellos animan a la ciudadanía a participar en esta jornada que busca impulsar la colaboración y la conciencia ambiental en el municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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