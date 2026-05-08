El Ayuntamiento de Puerto Real visita las Salinas de Chiclana para estudiar su posible implantación en el municipio

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto a la concejala de Turismo, Virginia Mena, la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, y el historiador, Manuel Izco, ha visitado el Centro de recursos ambientales Salinas de Chiclana para conocer de primera mano su modelo de trabajo y estudiar su posible adaptación a Puerto Real. La visita fue guiada por el gerente del centro, Francisco Flor.

Durante el recorrido, el equipo municipal conoció las tres líneas que articulan esta iniciativa: la interpretación ambiental y del patrimonio histórico y natural, la producción tradicional de sal y el manejo de los esteros, y la restauración vinculada al turismo. Flor explicó el funcionamiento de las salinas, desde el paso del agua por las compuertas hasta la formación de la costra de sal en los tajos, así como el despesque con chinchorro y la relación del centro con el entorno natural.

También se abordó la historia de las salinas en la Bahía de Cádiz, su vínculo con la actividad fenicia e ibérica, la influencia de las mareas y del Guadalete, y el valor de espacios como los pinares de La Algaida y el entorno del río San Pedro. La visita incluyó la explicación del modelo turístico de Chiclana, que combina la producción de sal y el despesque en los esteros, la zona de restauración, el área de bienestar con sal y fango y los recorridos en bicicleta por las vías del entorno.

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Los representantes municipales destacan que la visita permite valorar la posibilidad de replicar en Puerto Real un proyecto semejante, adaptado a las características del entorno local y al modelo de gestión y desarrollo del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real