Iniciada la renovación de bancos, merenderos y aparcabicis en distintos puntos de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado la instalación de nuevos bancos, merenderos y aparcamientos para bicicletas en diferentes espacios públicos de la localidad.

La actuación, coordinada por la Concejalía de Infraestructuras que dirige Antonio Gil, forma parte del plan municipal de mejora y mantenimiento del mobiliario urbano y se financia con fondos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Los primeros elementos ya se han colocado en el parque Agnes Reston, en la barriada del Río San Pedro, donde se han instalado nuevos bancos y mesas de merendero. En total, el Ayuntamiento ha adquirido medio centenar de unidades que se irán distribuyendo progresivamente por plazas y parques de los distintos barrios.

Además, se han incorporado aparcabicis en distintos puntos estratégicos del municipio, como la estación de tren, los centros de salud o las inmediaciones de distintas dependencias municipales. A petición de los propios centros educativos, también se han instalado unidades en la Escuela Infantil Viento del Sur y el CEIP Arquitecto Leoz.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real