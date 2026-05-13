Puerto Real celebra el 22 de mayo las III Jornadas de Convivencia Intercultural

El Ayuntamiento de Puerto Real organiza el próximo 22 de mayo, a partir de las 18:00 horas en la Plaza de Jesús, las III Jornadas de Convivencia Intercultural, una cita abierta a la ciudadanía que reúne música, actividades y espacios informativos para favorecer el encuentro entre culturas presentes en el municipio.

Esta actividad forma parte del Plan de Inclusión y Convivencia y ha sido organizada en el Foro de Cooperación y Puerto Real Solidaria.

La programación arrancará con una actividad infantil a cargo del grupo Scouts Samsara, pensada para el público más joven. A continuación, la música tomará protagonismo con un cartel que reúne distintas expresiones culturales. Actuarán Música Miúda, con repertorio inspirado en ritmos populares del nordeste de Brasil; Hijos del Sol, formación integrada por artistas senegaleses que presentan sonidos y tradiciones de África occidental; y María José Periñán, que ofrecerá una propuesta vinculada al flamenco y los bailes latinos.

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El evento contará con la participación activa de las asociaciones que integran la Plataforma Puerto Real Solidaria y el Foro de Cooperación y Solidaridad, que instalarán stands informativos para dar a conocer su labor social y humanitaria, así como los recursos disponibles en el municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real