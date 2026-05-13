18 C
Puerto Real
miércoles, 13 mayo, 2026
spot_img
InicioCultura

Puerto Real celebra el 22 de mayo las III Jornadas de Convivencia Intercultural

Redacción
By Redacción
0
18

El Ayuntamiento de Puerto Real organiza el próximo 22 de mayo, a partir de las 18:00 horas en la Plaza de Jesús, las III Jornadas de Convivencia Intercultural, una cita abierta a la ciudadanía que reúne música, actividades y espacios informativos para favorecer el encuentro entre culturas presentes en el municipio.

Esta actividad forma parte del Plan de Inclusión y Convivencia y ha sido organizada en el Foro de Cooperación y Puerto Real Solidaria.

La programación arrancará con una actividad infantil a cargo del grupo Scouts Samsara, pensada para el público más joven. A continuación, la música tomará protagonismo con un cartel que reúne distintas expresiones culturales. Actuarán Música Miúda, con repertorio inspirado en ritmos populares del nordeste de Brasil; Hijos del Sol, formación integrada por artistas senegaleses que presentan sonidos y tradiciones de África occidental; y María José Periñán, que ofrecerá una propuesta vinculada al flamenco y los bailes latinos.

PUBLICIDAD

El evento contará con la participación activa de las asociaciones que integran la Plataforma Puerto Real Solidaria y el Foro de Cooperación y Solidaridad, que instalarán stands informativos para dar a conocer su labor social y humanitaria, así como los recursos disponibles en el municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
La Unidad de Feminismos acerca los talleres ‘Flax y las Estrellas’ al alumnado de infantil
Artículo siguiente
Asociación Marina de la Bahía y Libnamic Hosting S.L. son reconocidos con el Premio Emprendedor Local del año 2025 en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.