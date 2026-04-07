Trocadero Park avanza en Puerto Real con nuevas aperturas comerciales y una segunda fase junto al Campus

El parque comercial Trocadero Park ha iniciado en Puerto Real su apertura progresiva con la incorporación paulatina de nuevos operadores en un espacio de 7.000 metros cuadrados. El proyecto, promovido por Batex & Duplex, aspira a reforzar la actividad económica en la Bahía de Cádiz y ampliar la oferta comercial de gran formato en el municipio.

La actividad del recinto comenzó el pasado 14 de febrero con la apertura del supermercado MAS – Cash Fresh, primer establecimiento en entrar en funcionamiento dentro del complejo. Desde entonces, según la información difundida por la promotora, el local ha mantenido una afluencia constante de clientes.

En las próximas semanas, Trocadero Park seguirá ampliando su oferta con la llegada de nuevas firmas vinculadas al hogar, el deporte, el ocio y los servicios. Entre las próximas aperturas figuran Pepco, Basic-Fit, el centro de ocio familiar Miroko Park y una estación de servicio de Carrefour.

Uno de los elementos destacados del proyecto es su ubicación, con conexión directa con la autovía AP-4, un punto estratégico para favorecer el acceso tanto desde Puerto Real como desde otros municipios del entorno de la Bahía.

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Una segunda fase junto a la estación del Campus

De forma paralela, los promotores ya trabajan en una segunda fase del desarrollo comercial, prevista junto a la estación de Cercanías del Campus de Puerto Real. Esta ampliación se plantea con el objetivo de captar parte del tránsito diario asociado al entorno universitario, donde se concentra una población aproximada de 10.000 estudiantes.

Una situación, que si bien no remarcan, entraría en contra de algunos colectivos vecinales así como de otros partidos políticos que quieren que el nuevo parque de bomberos de la Villa se sitúe en esa zona.

Con esta actuación, Trocadero Park busca cubrir una carencia histórica en Puerto Real: la ausencia de grandes espacios comerciales de este tipo dentro del término municipal, una circunstancia que durante años ha desplazado parte del consumo hacia otras localidades cercanas.

Los parques comerciales ganan peso en España

La evolución de este proyecto local se enmarca además en una tendencia de crecimiento del formato parque comercial en el conjunto del país. Las previsiones del sector apuntan a 39 aperturas hasta 2028, de las que 31 corresponderán a parques comerciales y dos a centros de gran tamaño.

Este modelo se consolida como el de mayor expansión dentro del sector. De hecho, se ha pasado de 70 parques comerciales activos en 2019 a 101 en 2025. A ello se suma que los cinco proyectos inaugurados durante 2025 respondieron también a este formato, repartidos entre cuatro parques medianos y uno de menor tamaño.

La apertura progresiva de Trocadero Park sitúa así a Puerto Real dentro de una dinámica de expansión comercial que busca combinar accesibilidad, concentración de servicios y capacidad de atracción para vecinos de la localidad y del conjunto de la comarca.