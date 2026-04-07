El Día de la República se conmemora en Puerto Real con un programa de actos culturales bajo el lema ‘Tengamos abril en paz’

La presidenta del Ateneo Republicano de Puerto Real, Elena Romero, junto a la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, ha presentado el programa de actos organizados con motivo del Día de la República, el próximo 14 de abril, que se desarrollarán en la localidad durante varios días del mes.

El programa de este año se presenta bajo el título ‘Tengamos abril en paz’, con el mensaje ‘No a la guerra’, y recoge diferentes propuestas culturales que invitan a la reflexión, la memoria histórica y la defensa de valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Los actos comenzarán el miércoles 8 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural San José, con la inauguración de la exposición itinerante ‘La Desbandá’ que ha sido traducida del catalán y que podrá visitarse hasta el 19 de abril. La muestra se centra en un episodio trágico y ocultado de nuestra historia como el éxodo de la población civil bajo las bombas fascistas. El acto contará con la presencia de María José Montero Corminas, de la asociación Somos la Huía, quien ha tenido contacto directo con personas que vivieron la experiencia de desbandá. Ella será la encargada, mediante videoconferencia, de dar paso a una mujer que nació en Francia por circunstancias relacionadas precisamente con la desbandá.

El jueves 9 de abril, a las 19:00 horas, en el Club Exartes (C/ San Alejandro, 41), tendrá lugar la presentación del proyecto de libros con memoria ‘Lecciones robadas’ versión cómic, coordinado por Luis Rivas, una obra que surge del trabajo de este profesor valenciano que junto a sus estudiantes investigaron el pasado de nuestros abuelos y abuelas. Con la participación de los primeros espadas del mundo del cómic defensores de la memoria democrática, 60 guionistas e ilustradores, se aborda la misma en formato gráfico.

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La programación continuará el viernes 10 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal, con la presencia del cantaor flamenco Manuel Gerena, quien padeció la última etapa del franquismo ante la que luchó a través de la cultura y el arte flamenco. ‘Justicia por la Paz’ es el título del espectáculo al que se podrá acceder mediante invitaciones. Durante este mismo evento se hará entrega del Premio a la letra de carnaval que representa los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, que en esta edición ha recaído en ‘Los Ken, una chirigota en deconstrucción’ por su letra en defensa de la escuela pública y contra el fascismo. Además, el público podrá disfrutar de la actuación del romancero ‘Limpiezas Corona’.

El cierre a la programación será el martes 14 de abril a las 12:00 horas en la Plaza de Jesús con el izado de la bandera republicana y posterior brindis.

El Ateneo Republicano y el Ayuntamiento de Puerto Real invitan a la ciudadanía a participar en este conjunto de actividades que apuestan por la cultura, la memoria democrática y la promoción de una sociedad más justa y solidaria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real