Cash Fresh abre un nuevo supermercado en Puerto Real con una promoción especial de inauguración

Puerto Real contará desde este sábado, 14 de febrero, con un nuevo establecimiento comercial tras la apertura de un supermercado Cash Fresh en el Centro Comercial Trocadero Park. La llegada de esta cadena refuerza la oferta de compra en la localidad y apuesta por el ahorro en productos de alimentación y primera necesidad.

El nuevo supermercado de Cash Fresh se presenta como un espacio orientado a todos los públicos, con precios competitivos y una amplia variedad de productos para la compra diaria. Con motivo de su inauguración, la empresa ha puesto en marcha una promoción especial destinada a atraer a los primeros clientes.

En concreto, Cash Fresh devolverá el 10 % del importe de la compra en adquisiciones superiores a 30 euros, una oferta que estará vigente del 14 al 28 de febrero de 2026. El descuento se aplicará en la siguiente compra, según las condiciones establecidas por la cadena.

La apertura del nuevo supermercado en el Centro Comercial Trocadero Park supone un nuevo impulso para la actividad comercial de Puerto Real, ampliando las opciones disponibles para los vecinos y vecinas de la localidad y su entorno.

Con esta inauguración, Cash Fresh continúa su expansión en la provincia de Cádiz, consolidando su modelo de supermercado centrado en el ahorro y en una oferta accesible para el consumidor.