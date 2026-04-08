El PSOE Puerto Real se alegra por la nueva zona comercial «gestionada al completo en la anterior legislatura»

El PSOE de Puerto Real quiere poner en valor que «la llegada y desarrollo del nuevo espacio comercial en el entorno de Trocadero, con la implantación de nuevas firmas en la población, es una realidad gracias al trabajo, la planificación y la gestión realizada por el anterior equipo de gobierno socialista».

«Este proyecto no surge de la nada. Es el resultado directo de la gestión del PSOE en la anterior legislatura, que apostó por dinamizar esta zona estratégica de Puerto Real y atraer inversión que generara oportunidades para nuestra ciudad», ha señalado Carlos Salguero.

Desde la formación socialista recuerdan que «el actual equipo de gobierno, con Aurora Salvador al frente, se abstuvo en la votación y puso en duda la necesidad y realidad de este desarrollo cuando estaba en fase de impulso, por lo que consideran incoherente que ahora pretendan atribuirse méritos que no les corresponden».

«Resulta evidente que intentar sacar pecho ahora responde únicamente a un interés electoralista, cuando la realidad es que este proyecto es íntegramente fruto de la gestión socialista. Frente a eso, desde el PSOE nos alegramos de todo lo bueno que ocurra en Puerto Real y defendemos un modelo de ciudad que apueste por el crecimiento, la generación de empleo, la dinamización económica y la fijación de población para garantizar el futuro de Puerto Real», ha concluido Carlos Salguero.

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FUENTE: PSOE Puerto Real