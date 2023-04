Susana Sánchez acompañará a Vicente Fernández (PP) en su candidatura a la Alcaldía de Puerto Real

Vicente Fernández, candidato a la Alcaldía del Partido Popular en Puerto Real, ha comenzado a presentar a los hombres y mujeres que le acompañarán en la lista para los comicios del próximo 28 de Mayo. Una de ellas será Susana Sánchez, que formará parte de un equipo que “cree en Puerto Real, en su presente y futuro” y que “ama Puerto Real”.

“Doy el paso a formar parte de la candidatura de Vicente Fernández, porque veo los problemas de los vecinos y vecinas de los núcleos dispersos u barriadas. Lo he sufrido y los he denunciado, pero no me conformo. Quiero que desde Río San Pedro al núcleo de El Algarrobo, pasando por El Marquesado y todos los demás, tengan los mismos servicios públicos y calidad de vida de sus vecinos y vecinas, que las mejores zonas de Puerto Real. Todos iguales, igual que todos pagamos los impuestos iguales. No quiero que ninguna zona sea olvidada ni sea de segunda categoría, como hasta ahora. Vicente escuchó al núcleo de El Algarrobo, con las inundaciones, vino y se mojó los zapatos, otra por teléfono dijo que no era de su competencia y no vino”, comentó Susana Sánchez.

Madre de dos hijos mayores de edad, trabajadora desde muy joven, Sánchez colaboró en la venta de su padre, pasando por numerosos y diverso empleos. Se la puede definir una mujer que sabe trabajar y luchar por los suyos, no le tiene miedo a nada ni a los palos que da la vida. Ella ama Puerto Real, ha participado en diversas asociaciones, dando su tiempo gratuitamente, por los jóvenes y en la Hermandad del Rocío.

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real y candidato a la Alcaldía, afirmó sobre Sánchez que “conociendo su empuje y su capacidad de trabajo, ella se encargará en el Ayuntamiento de la labor de Participación Ciudadana, Asociacionismo y Barriadas y Núcleos Diseminados, con ello, la comunicación será directa e inmediata con todas las asociaciones y todos los vecinos. Los problemas de los vecinos y vecinas son nuestros problemas y se tratará de solucionarlos, además trataremos de estar allí, donde se necesite”.

