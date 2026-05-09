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Pulgas en el parque infantil de la Plaza San Telmo

Redacción
By Redacción
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Parque Infantil de la Plaza de San Telmo
Parque Infantil de la Plaza de San Telmo

Las condiciones de los parques infantiles de Puerto Real parecían haber mejorado tras los trabajos de mantenimiento y reformas encargados por el Ayuntamiento de Puerto Real hace ya más de un año.

Sin embargo, la salubridad parece brillar por su ausencia en el que está situado en la Plaza de San Telmo, en pleno centro histórico de la ciudad. Y es que un grupo de vecinos ha denunciado la presencia de pulgas y otros insectos al Consistorio.

Desde el mismo se dio respuesta inmediata asegurando que se avisaría a la empresa encargada de fumigación para que hiciera trabajos de cara a eliminar la presencia de estos parásitos.

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El Parque aún permanecía sin precintar a la redacción de esta noticia.

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