El PSOE Puerto Real se compromete a impulsar una ley andaluza para las personas con fibromialgia y fatiga crónica

El secretario general y portavoz del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, y el candidato número uno al Parlamento de Andalucía por Cádiz, Juan Cornejo, han mantenido una reunión con AFIPRE, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, con el objetivo de escuchar de primera mano sus reivindicaciones, preocupaciones y necesidades más urgentes.

Durante el encuentro, la asociación trasladó la necesidad de avanzar hacia una Ley Andaluza que recoja y haga efectivas las distintas medidas e iniciativas aprobadas en el Parlamento andaluz en los últimos años, ya que muchas de ellas «han quedado únicamente en declaraciones o PNL sin una aplicación real».

Carlos Salguero ha señalado que «desde el PSOE recogemos el guante y asumimos el compromiso de trabajar tanto desde el Grupo Municipal Socialista como desde el Parlamento andaluz, una vez constituido, para avanzar en una legislación que garantice derechos, atención y recursos reales para las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica». Además, ha subrayado que «es fundamental escuchar a quienes viven esta realidad cada día y convertir sus reivindicaciones en medidas efectivas y útiles».

Durante la reunión, AFIPRE también trasladó su preocupación por la situación de su sede y por el sentimiento de abandono que sufren a nivel local por el ayuntamiento. La asociación considera que las instalaciones actuales no reúnen las condiciones adecuadas para personas enfermas y lamentan la falta de respuesta tanto por parte del equipo de gobierno local como de la Diputación Provincial, denunciando sentirse «abandonados y asfixiados» ante la falta de apoyo y recursos.

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Por su parte, Juan Cornejo ha destacado que «las administraciones públicas deben estar al lado de colectivos que realizan una labor social imprescindible y que además atienden a personas especialmente vulnerables». Asimismo, ha insistido en que «no se puede mirar hacia otro lado mientras asociaciones como AFIPRE siguen reclamando unas condiciones dignas y una atención adecuada para poder desarrollar su actividad y mejorar la calidad de vida de muchas personas».

FUENTE: PSOE Puerto Real