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miércoles, 1 julio, 2026
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Puerto Real suma una nueva propuesta turística con la apertura de Zafiro Tours

Redacción
By Redacción
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Imagen de Zafiro Tours.
Imagen de Zafiro Tours.

Puerto Real celebra la apertura de una nueva agencia de viajes Zafiro Tours en la calle Cruz Verde, un proyecto liderado por Vanessa Serrano Lomba, emprendedora local que inicia esta nueva etapa profesional con la ilusión de crear un espacio especializado en la organización de viajes y experiencias adaptadas a las necesidades de cada cliente.

La nueva agencia nace con una clara vocación de cercanía, asesoramiento personalizado y atención directa, apostando por un modelo de servicio en el que cada viaje se diseña de forma individualizada y cuidando cada detalle.

La puesta en marcha de este establecimiento supone también un ejemplo de iniciativa empresarial y de apuesta por el comercio local. Emprender nunca es un camino sencillo y, por ello, la apertura de un nuevo negocio representa siempre una noticia positiva para el municipio, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y generar nuevas oportunidades.

Con esta inauguración, Vanessa Serrano Lomba materializa un proyecto personal que aspira a convertirse en un referente para quienes buscan planificar sus viajes con confianza, profesionalidad y un trato cercano, ofreciendo desde Puerto Real una ventana abierta a nuevos destinos y experiencias.

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La apertura contó con la asistencia de familiares, amistades, clientes y representantes del tejido social y empresarial de la localidad, que quisieron acompañar a la emprendedora en una jornada marcada por la ilusión y los buenos deseos para esta nueva andadura profesional.

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