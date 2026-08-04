La Junta presenta al sector naval gaditano la convocatoria de ayudas para formación con casi 1,1 millones de euros

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con representantes de las principales entidades vinculadas al sector naval de la provincia para presentar la nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar acciones formativas especializadas, dotada con 1.094.536,80 euros para Cádiz.

Los delegados territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román y de Industria, Inmaculada Olivero, han participado también en esta reunión.

La sesión ha servido para explicar los principales aspectos de esta convocatoria, publicada el pasado 21 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), así como para resolver las dudas planteadas por las entidades asistentes sobre los requisitos, el procedimiento de solicitud y la ejecución de las acciones formativas.

En la reunión han participado José Luis García Zaragoza, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, acompañado por su gerente, Antonio Pazos; José Muñoz Flores, por la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA); y representantes de Sinergia Hub, Tecnoforsur y AIMA Formación y Empleo.

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Durante el encuentro, Mercedes Colombo ha destacado que «la Junta de Andalucía continúa con su compromiso para el fortalecimiento del sector naval de la provincia, impulsando este Proyecto Singular de formación diseñado junto a las empresas del sector para responder a sus demandas de personal cualificado».

La delegada ha animado a las entidades de formación a concurrir a esta convocatoria de ayudas y ha señalado que «el objetivo es que estos recursos lleguen al mayor número posible de centros especializados para seguir formando a los perfiles profesionales altamente demandados, y se mejora la empleabilidad de las personas participantes».

La programación de esta convocatoria contempla un total de 74 acciones formativas distribuidas en tres líneas de actuación. La primera incluye 65 programas formativos presenciales; la segunda comprende cinco acciones de Formación Profesional de Grado C, conducentes a la obtención de certificados profesionales y también en modalidad presencial; y la tercera está integrada por cuatro acciones de formación en el trabajo en modalidad de teleformación.

Las acciones se dirigirán preferentemente a personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, aunque también podrán participar personas ocupadas vinculadas preferentemente al sector naval, hasta un máximo del 30% del alumnado por acción formativa.

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 5 de agosto a través de la plataforma PROFEUS+, pudiendo concurrir con una solicitud por cada una de las tres líneas previstas en la convocatoria.

Anterior edición

Como balance de la edición anterior, el delegado territorial de Empleo ha destacado que ya se ha ejecutado el 73% de las 137 acciones formativas programadas, quedando únicamente 37 cursos dirigidos a personas ocupadas pendientes de impartición. Está previsto que la última de estas acciones formativas finalice el próximo 23 de agosto, con lo que se completará la ejecución de la convocatoria.

Esta iniciativa constituye la segunda edición de las ayudas específicas para la formación en el sector naval impulsadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tras el protocolo suscrito en 2024 con FEMCA y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz para adaptar la formación a las necesidades de cualificación detectadas por las empresas y su industria auxiliar.

FUENTE: Junta de Andalucía