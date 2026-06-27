FACUA alerta que el cierre de Dentalaiss deja tirados a decenas de pacientes en Puerto Real

Ya el rumor estaba en la calle en las fechas cercanas a la Feria de Puerto Real, pero no ha sido hasta ahora, tras varias denuncias, cuando FACUA ha alzado la voz por los afectados. Y es que la situación provocada por la clínica dental Dentalaiss de Puerto Real, sin previo aviso, era una de los temás más hablados en la Villa.

El cierre sin previo aviso de la clínica dental Dentalaiss, ubicada en Puerto Real, ha generado preocupación entre numerosos pacientes que desconocen qué ocurrirá con sus tratamientos, el dinero ya abonado y el acceso a su historial clínico. Ante esta situación, FACUA Cádiz ha anunciado que ha solicitado explicaciones urgentes a la empresa y ha reclamado medidas para reforzar la protección de los consumidores.

La organización de consumidores ha remitido un escrito a la dirección de la clínica en el que solicita información sobre las causas del cese de la actividad, el número de pacientes afectados y las medidas que se adoptarán para garantizar tanto la continuidad de los tratamientos como el acceso a las historias clínicas.

Asimismo, FACUA también ha pedido conocer si existen tratamientos financiados mediante créditos vinculados y qué soluciones prevé ofrecer la empresa para atender las reclamaciones de los usuarios que han quedado afectados por el cierre.

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Recomendaciones para los pacientes afectados

Ante esta situación, la asociación recomienda a los pacientes conservar toda la documentación relacionada con sus tratamientos, incluyendo contratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago, informes médicos y, en su caso, la documentación de la financiación suscrita.

En aquellos casos en los que el tratamiento hubiera sido financiado mediante un crédito vinculado gestionado a través de la propia clínica, FACUA recuerda que los afectados pueden dirigirse a la entidad financiera para comunicar el incumplimiento del contrato principal y solicitar la suspensión del pago de las cuotas mientras se resuelve la situación.

Igualmente, considera fundamental solicitar cuanto antes una copia de la historia clínica para poder continuar el tratamiento en otro centro sanitario, además de presentar las correspondientes reclamaciones tanto frente a la empresa como ante las autoridades de Consumo y Sanidad cuando proceda.

Un problema que se repite en el sector

FACUA Cádiz lamenta que este tipo de cierres repentinos se haya convertido en un fenómeno cada vez más habitual en España, especialmente en clínicas dentales y de medicina estética. Según la organización, miles de consumidores se han visto afectados en los últimos años por cierres inesperados que dejan tratamientos sin finalizar y grandes dificultades para recuperar las cantidades abonadas.

Por ello, la asociación vuelve a reclamar cambios legislativos que obliguen a todas las clínicas privadas a disponer de un seguro específico que cubra los perjuicios ocasionados por el cierre de la actividad, permitiendo a los pacientes recuperar su dinero o finalizar los tratamientos en otros centros.

Además, solicita un refuerzo de las inspecciones por parte de las administraciones competentes y la implantación de protocolos que aseguren la conservación de las historias clínicas y la continuidad asistencial cuando un centro sanitario privado deje de prestar servicio.

FACUA Cádiz ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de todos los pacientes de Dentalaiss en Puerto Real para asesorarles sobre las actuaciones que pueden emprender en defensa de sus derechos.