Navantia abre 46 plazas para titulados superiores en la Bahía de Cádiz

Navantia ha abierto una convocatoria de 46 plazas para titulados superiores en sus centros de la Bahía de Cádiz, dentro del proceso de incorporación de personal vinculado al crecimiento de la actividad de la compañía, su transformación tecnológica y la ejecución de nuevos programas navales.

Del total de vacantes ofertadas en la Bahía, 31 corresponden a San Fernando, 11 al centro de Puerto Real y cuatro a Cádiz. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, a través del Portal de Empleo de Navantia.

Las plazas están destinadas principalmente a personas con titulaciones de ingeniería y a profesionales de otras especialidades universitarias relacionadas con la gestión económica.

Refuerzo de los centros de Navantia en la Bahía

La empresa naval pública ha señalado que las nuevas incorporaciones permitirán reforzar capacidades esenciales para el diseño, la construcción, la integración y el sostenimiento de sistemas navales de alta complejidad.

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La convocatoria responde también a las necesidades de personal generadas por la evolución tecnológica de la compañía y por el desarrollo de los programas actuales y futuros en los distintos astilleros y centros de trabajo.

En el caso de la Bahía de Cádiz, la oferta adquiere especial relevancia por la carga de trabajo asociada a los programas navales y por el peso de Navantia como uno de los principales motores industriales y laborales de la comarca.

Desde 2019, los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz han incorporado a 1.166 personas a sus plantillas, según los datos facilitados por la compañía.

Once plazas para el centro de Puerto Real

La convocatoria reserva 11 puestos para las instalaciones de Navantia en Puerto Real, uno de los centros estratégicos de la compañía en la Bahía de Cádiz.

Estas incorporaciones se sumarán a las necesidades de personal derivadas de la actividad del astillero puertorrealeño y de los programas de construcción naval que se desarrollan o están previstos en sus instalaciones.

La publicación de estas vacantes supone una nueva oportunidad para titulados superiores de Puerto Real y del conjunto de la comarca, especialmente para profesionales de las distintas ramas de ingeniería y de la gestión empresarial.

Más de un centenar de vacantes en toda España

Las 46 plazas convocadas en la Bahía de Cádiz forman parte de una oferta nacional de 131 vacantes para ingenieros, graduados y otros técnicos superiores.

Además de los puestos de la provincia de Cádiz, Navantia ha publicado 12 plazas en Cartagena, 51 en la Ría de Ferrol y 22 en Madrid.

En Cartagena, los perfiles están vinculados principalmente al Negocio de Submarinos y a áreas como la ciberseguridad industrial, la seguridad digital, Cloud y DevOps, la arquitectura de datos, los sistemas logísticos inteligentes, los materiales, el control y la simulación.

En la Ría de Ferrol se ofertan 51 puestos para profesionales con una experiencia mínima de cuatro años, mientras que en Madrid se han convocado 15 plazas junior y siete senior.

Plazo abierto hasta el 15 de septiembre

Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a través del Portal de Empleo de Navantia.

La compañía recomienda revisar detenidamente los requisitos de cada puesto y comprobar que toda la documentación solicitada haya sido incorporada correctamente a la plataforma antes de finalizar la inscripción.

El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas.