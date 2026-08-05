El PSOE Puerto Real denuncia el «engañoso autobombo del equipo de gobierno sobre las subvenciones a las asociaciones»

El PSOE de Puerto Real ha denunciado «la gestión realizada por el equipo de gobierno de Aurora Salvador en relación con la nueva línea de subvenciones para asociaciones», una convocatoria que, según los socialistas, «llega tarde, mal y con un evidente objetivo propagandístico».

Desde la formación recuerdan que «en los últimos presupuestos aprobados por el PSOE en mayo de 2023 ya existía una partida de 100.000 euros destinada a estas ayudas» y lamentan que «el actual Gobierno haya prorrogado las cuentas hasta en tres ocasiones sin haber impulsado antes esta iniciativa».

«Nos encontramos ante una convocatoria improvisada, realizada con prisas y sin tener en cuenta las necesidades reales del tejido asociativo de Puerto Real. Muchas asociaciones ya nos han trasladado que no podrán presentarse debido al escaso margen de tiempo para planificar y justificar sus proyectos, lo que demuestra que estamos ante una nueva chapuza del equipo de gobierno y no ante una verdadera política de apoyo al asociacionismo», ha afirmado Carlos Salguero, portavoz y secretario general del PSOE de Puerto Real.

Los socialistas consideran que «el gobierno municipal ha esperado deliberadamente a la aprobación de los nuevos presupuestos para anunciar estas subvenciones y tratar de venderlas como un logro propio, a pesar de que los fondos ya estaban contemplados desde hace más de tres años». Además, el PSOE ha mostrado su «preocupación por el proceso de adjudicación de las ayudas y ha asegurado que estará especialmente vigilante para garantizar la máxima transparencia».

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«Nos preguntamos si esta decisión responde realmente a una apuesta por fortalecer el tejido asociativo o si, por el contrario, se trata de una maniobra política ante la cercanía de las próximas elecciones. Estaremos muy atentos a la concesión de estas subvenciones, especialmente después de experiencias pasadas en las que se intentó beneficiar a determinadas entidades con relación con el equipo de gobierno de Aurora Salvador. Puerto Real necesita un gobierno serio y responsable, no campañas de autobombo para tapar la falta de gestión», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real