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El PSOE Puerto Real denuncia «el pésimo estado» de las islas de contenedores de residuos

Redacción
By Redacción
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Enseres y basuras en el Río San Pedro.
Enseres y basuras en el Río San Pedro.
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El PSOE de Puerto Real ha denunciado «el preocupante estado que presentan numerosas islas de recogida de residuos en distintos puntos del municipio, donde los contenedores permanecen llenos y la basura se acumula a su alrededor. A esta situación se suma el estado de muchas de las papeleras repartidas por las calles, plazas y parques de la localidad, una problemática que ha sido trasladada al Grupo Municipal Socialista por numerosos vecinos y vecinas, cansados del deterioro de la limpieza urbana».

«Son muchos los puertorrealeños y puertorrealeñas que nos han hecho llegar su indignación y su hartazgo por una situación que se repite día tras día. La acumulación de residuos, los malos olores y la imagen de abandono que ofrecen muchos puntos de nuestro municipio no son propios de una ciudad como Puerto Real», ha señalado Carlos Salguero, portavoz y secretario general del PSOE de Puerto Real.

Una de las islas de contenedores situadas en las barriadas de Puerto Real.
Una de las islas de contenedores situadas en las barriadas de Puerto Real.

Desde la formación socialista advierten, además, «de los problemas de salubridad que esta situación está generando, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas favorecen la aparición de ratas y otros problemas derivados de la acumulación de basura durante largos periodos de tiempo». Los socialistas consideran «imprescindible reforzar los servicios de limpieza y recogida para garantizar unas condiciones adecuadas para la ciudadanía».

«No hablamos únicamente de una cuestión estética, sino también de salud pública y de calidad de vida. Puerto Real merece unos servicios públicos a la altura y una respuesta inmediata ante un problema que afecta al día a día de nuestros vecinos y vecinas. Desde el PSOE seguiremos reclamando las medidas necesarias para poner fin a esta situación», ha concluido Carlos Salguero.

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FUENTE: PSOE Puerto Real

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