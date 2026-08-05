La XXII Chistorrada de Puerto Real se celebrará el 8 de agosto en La Cachucha

La XXII edición de la Chistorrada Popular se celebrará este sábado, 8 de agosto, en la playa de La Cachucha, organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real con la colaboración de la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

La Chistorrada Popular nació en el seno de la Federación de Peñas Puertorrealeñas en 2001, como una convivencia entre las asociaciones federadas que, desde su primera edición, se abrió a toda la población. Cada año, cientos de personas se reúnen en La Cachucha para disfrutar de una noche de verano, en uno de los eventos más tradicionales de la localidad y de la programación de verano.

La fiesta, que comenzará a las 21:00 horas y finalizará a las 4:00 de la madrugada, hora en la que la playa quedará completamente desalojada, contempla el reparto de 125 kilos de chistorras, 50 kilos de pan y 12 barriles de cerveza. En la organización participan distintas áreas municipales, entre ellas las delegaciones de Fiestas y Medio Ambiente, Policía Local y Protección Civil, además del Grupo Energético GEN, encargado de la limpieza posterior de la playa.

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Desde el Consistorio se recuerda que queda prohibido el encendido de fuegos y que solo se permiten barbacoas de butano. Para el desarrollo de la actividad y la limpieza posterior, se ha dispuesto un horario especial de los focos que iluminan la playa y un dispositivo extraordinario de limpieza.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real