Puerto Real acogerá ‘Ritmo Mayor’: un proyecto de danza para fomentar los derechos culturales y el bienestar de las personas mayores

Puerto Real acogerá el próximo otoño ‘Ritmo Mayor’, un proyecto impulsado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real, que sitúa la danza en el centro de las políticas públicas de envejecimiento activo y de garantía de los derechos culturales.

La iniciativa se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre de 2026 y combinará talleres de danzaterapia y espectáculos de danza con el objetivo de promover la participación cultural, el bienestar y la inclusión social de las personas mayores.

El Ayuntamiento de Puerto Real colabora en esta iniciativa aportando espacios municipales como el Centro Cultural Rosa Butler y el Teatro Principal, así como en la gestión de las personas participantes y el desarrollo de las actividades. El programa cobra especial relevancia en el municipio, donde la población mayor de 70 años representa cerca del 16%, situándose entre las más altas de localidades de tamaño similar.

El programa incluirá doce talleres de danzaterapia dirigidos a personas mayores con la representación de dos espectáculos profesionales abiertos a toda la ciudadanía. Zyrdanza y la Mona Danza, en el Teatro Principal los días 1 de octubre y 19 de noviembre, respectivamente.

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Más allá de una programación artística, ‘Ritmo Mayor’ nace como una propuesta de mediación cultural inspirada en el Plan de Derechos Culturales 2025-2030, que reconoce el derecho de todas las personas a acceder, participar y contribuir a la vida cultural en condiciones de igualdad. El proyecto parte de la convicción de que las personas mayores no deben ser únicamente destinatarias de actividades culturales, sino protagonistas activas de procesos creativos, de aprendizaje y de participación comunitaria.

«Nadie debe quedarse al margen de la participación artística por razón de edad». Por eso, como ha explicado la diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, nace ‘Ritmo Mayor’, un programa pionero de danza destinado a personas mayores: para demostrar que la creatividad, la expresión corporal y las emociones no entienden “nunca jamás” de generaciones. Por su parte, Aurora Salvador, alcaldesa de Puerto Real, ha destacado que el porcentaje de «personas mayores de más de 70 años» en la localidad es «importante». La regidora ha expuesto que el Ayuntamiento de Puerto Real les quiere «ofrecer calidad de vida, y esa calidad de vida está, por ejemplo, en el derecho a la cultura» que, como ha desgranado, sirve de estímulo neuronal.

El programa se estructura sobre dos pilares complementarios. Por una parte, la participación activa mediante talleres semanales de danzaterapia que utilizarán la danza española y el movimiento como herramientas para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores, fortaleciendo al mismo tiempo su autoestima, su capacidad de expresión y sus vínculos con la comunidad. Por otra, el acceso a la creación profesional, con una programación escénica concebida para acercar propuestas artísticas de calidad a mayores, familias y personas con diversidad funcional.

Los talleres estarán dirigidos por Isabel Pérez Cruz, bailarina y docente especializada en danza española, con una dilatada trayectoria en pedagogía, gestión cultural y proyectos destinados a personas mayores. Su experiencia permitirá desarrollar una metodología que combina patrimonio cultural, creatividad y cuidado, adaptando la práctica artística a las capacidades y necesidades de cada participante.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Paz y Bien, entidad de referencia en el ámbito de la inclusión social, cuya experiencia en iniciativas como ‘Danza para la Vida’ y en la promoción de la compañía de danza inclusiva Zyrdanza constituye una garantía para el desarrollo de una propuesta basada en la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas. En este marco también participa la Asociación Cultural Más Que Danza, especializada en la difusión de la danza española y en proyectos intergeneracionales que fomentan el aprendizaje permanente y la transmisión del patrimonio coreográfico.

Como parte de la programación artística, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá el 1 de octubre el espectáculo ‘Memorias de Trapo’, de La Mona Danza, una delicada propuesta de danza-teatro para público familiar que invita a reflexionar sobre la memoria, las emociones y las raíces culturales a través de un lenguaje escénico de gran sensibilidad poética.

El 19 de noviembre, el mismo espacio recibirá a Zyrdanza con ‘Mucho más que palabras’, un montaje que demuestra el enorme potencial de la danza inclusiva como herramienta de transformación social y visibilización de la diversidad funcional. La compañía se ha consolidado como un referente por integrar en sus creaciones a bailarines con y sin discapacidad, ofreciendo al público una mirada abierta, comprometida y profundamente humana sobre el arte y la diferencia.

Las actividades formativas se desarrollarán en el Centro Cultural Rosa Butler, con sesiones semanales entre septiembre y noviembre, permitiendo a las personas participantes vivir un proceso continuado de aprendizaje, expresión corporal y creación compartida. La iniciativa apuesta porque la danza se convierta en una herramienta de bienestar y cohesión social contribuyendo a construir una provincia más igualitaria, creativa y comprometida con todas las etapas de la vida.

Inscripciones: Teléfono: 856 213 381 / Whatsaap: 647 677 473.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real