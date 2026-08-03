Habemus APARCABELLÓN, NO un Pabellón.

«¿Sabéis dónde estoy? En el Pabellón Municipal. Hemos abierto un parking público para descongestionar esta zona y para que podamos disfrutar de nuestro pueblo y de nuestro centro». Con estas palabras, pronunciadas el pasado 16 de julio, la alcaldesa de Puerto Real anunciaba públicamente la habilitación de la explanada anexa al deteriorado Pabellón Municipal como espacio destinado al estacionamiento de vehículos.

La iniciativa fue presentada como una medida de impulso para favorecer el acceso al centro urbano y dinamizar la actividad comercial durante el periodo estival. Sin embargo, lejos de representar una actuación innovadora, la realidad demuestra que se trata de una solución ampliamente conocida en la localidad. La utilización puntual de este espacio como aparcamiento ya fue aplicada durante anteriores mandatos municipales, tanto en la etapa de José Antonio Barroso como en la de Maribel Peinado. En consecuencia, el verdadero debate no reside en la apertura de un nuevo estacionamiento, sino en la incapacidad de la administración local para ofrecer una solución definitiva a un problema mucho más importante: la ausencia de un pabellón deportivo digno para Puerto Real.

Probablemente, el anuncio que la ciudadanía esperaba escuchar frente a una de las instalaciones deportivas más emblemáticas del municipio no era la puesta en funcionamiento de un aparcamiento provisional. Lo verdaderamente esperable habría sido comunicar el inicio efectivo de las obras de rehabilitación o construcción del pabellón, fijar un calendario de ejecución o trasladar a los vecinos la certeza de que, después de tantos años de espera, Puerto Real contará finalmente con unas instalaciones deportivas acordes con las necesidades de su población.

Sin embargo, el mensaje institucional ha girado en torno a una medida coyuntural presentada como un éxito de gestión. Resulta difícil compartir esa valoración cuando se analiza el contexto. La actuación llega tarde, puesto que fue anunciada el 16 de julio, cuando la temporada estival ya había alcanzado prácticamente su ecuador. Si el objetivo era facilitar el acceso al centro histórico durante los meses de mayor afluencia de visitantes, la lógica administrativa habría exigido adoptar la medida varias semanas antes. La improvisación vuelve así a convertirse en un rasgo característico de la gestión municipal.

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Tampoco puede obviarse que esta decisión parece haberse adoptado sin un proceso real de diálogo con uno de los principales sectores afectados: el comercio local. En las últimas semanas, la propia Asociación de Comerciantes de Puerto Real ha expresado públicamente su malestar por la escasa participación que el Ayuntamiento les ha concedido en la organización de iniciativas tan relevantes como la Noche Blanca. Su comunicado refleja un creciente distanciamiento entre el ejecutivo municipal y el tejido comercial de la ciudad, poniendo de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de participación, cooperación y consenso.

Paradójicamente, el nuevo aparcamiento podría contribuir a mejorar el acceso de potenciales clientes a los establecimientos del centro. Sin embargo, incluso una medida que podría generar efectos positivos pierde parte de su valor cuando, probablemente nace sin planificación compartida y sin el respaldo de quienes constituyen uno de los principales motores económicos del municipio. Gobernar no consiste únicamente en adoptar decisiones; implica también escuchar, dialogar e incorporar a los diferentes agentes sociales en la elaboración de las políticas públicas.

El caso del denominado aparcabellón constituye, precisamente, una metáfora de la situación actual. Allí donde la ciudadanía esperaba encontrar el símbolo de la recuperación de una infraestructura deportiva imprescindible, se ofrece como respuesta un aparcamiento provisional. Allí donde debía anunciarse la construcción del pabellón que Puerto Real necesita, se presenta como logro una actuación temporal que, además, dista mucho de ser novedosa.

El problema, por tanto, no radica exclusivamente en la apertura de un espacio para estacionar vehículos. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje político que transmite esta actuación: la sustitución de las soluciones estructurales por respuestas circunstanciales; la presentación como innovación de iniciativas ya conocidas; y la constante sensación de que las decisiones municipales llegan siempre con retraso respecto a las necesidades reales de la ciudadanía.

Puerto Real no necesita celebrar la inauguración de un aparcamiento junto a las ruinas de su pabellón deportivo. Lo que necesita es recuperar una infraestructura imprescindible para cientos de deportistas, clubes, escolares y familias que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta definitiva.

Por eso, quizá la mejor definición de la situación actual sea precisamente la que da título a estas líneas. No podemos decir todavía Habemus Pabellón, porque sencillamente no existe. Lo que sí tenemos es un aparcabellón municipal: un término inventado, pero extraordinariamente descriptivo de una realidad que refleja cómo una solución provisional ha terminado sustituyendo, al menos de momento, al verdadero proyecto que Puerto Real merece.

Ojalá llegue el día en que este neologismo deje de tener sentido porque el municipio disponga, por fin, del pabellón que durante tantos años se le ha venido prometiendo.