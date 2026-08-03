Los vecinos de Puerto Real suspenden la gestión municipal con un 4,59 sobre 10

La gestión del Ayuntamiento de Puerto Real no logra el aprobado entre sus vecinos, según se desprende de un sondeo elaborado por la consultora Social Data entre el 8 y el 12 de junio sobre una muestra de 400 residentes mayores de edad. El estudio, con un margen de error del ±4,87%, dibuja un estado de ánimo ciudadano marcado por el descontento, aunque sin llegar a ser mayoritariamente extremo en ninguna dirección.

Una ciudad dividida entre el pesimismo y la indiferencia

Al preguntar de forma general cómo calificarían la situación de su ciudad, un 44,7% de los encuestados la describe como mala o muy mala, casi el doble que el 22,5% que la considera buena o muy buena. El grueso restante, un 32,8%, opta por la vía intermedia y la califica de regular. Esta distribución sitúa a Puerto Real en un escenario de opinión claramente inclinado hacia el pesimismo, aunque con un tercio de la población que no se posiciona en ninguno de los extremos.

La economía local, el aspecto peor valorado

El diagnóstico se agrava cuando la pregunta se centra en la economía local. Más de la mitad de los vecinos, un 53,3%, valora negativamente la situación económica del municipio, frente a apenas un 15,1% que la percibe de forma positiva. Un 32,0% la sitúa en el término medio. La brecha entre valoración económica y valoración general —53,3% frente a 44,7% de opiniones negativas— sugiere que la percepción de dificultad económica es, si cabe, algo más extendida que el malestar general con la ciudad.

Un año de estancamiento, más que de deterioro acelerado

¿Ha cambiado esta percepción en el último año? Según el sondeo, la respuesta mayoritaria es que no: un 56,3% de los encuestados considera que la situación de Puerto Real sigue igual que hace doce meses. Un 30,9% percibe que ha empeorado, más del doble de quienes aprecian una mejoría (12,8%). El dato dibuja, por tanto, un escenario de estancamiento más que de deterioro acelerado, aunque con un saldo neto claramente negativo entre quienes sí perciben cambios.

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La nota final: un 4,59 sobre 10

Por último, cuando se pide a los vecinos que puntúen la gestión municipal en una escala de 1 a 10, la nota media resultante es de 4,59. Casi la mitad de la muestra, un 49,7%, se mueve en la franja intermedia (entre 4 y 6 puntos), mientras que un 29,1% suspende con rotundidad (entre 1 y 3 puntos) y solo un 21,2% aprueba con nota de 7 o superior. En conjunto, los datos configuran un mapa de opinión en el que el descontento supera ampliamente a la satisfacción, aunque la mayoría de los vecinos se sitúa en posiciones matizadas antes que en los extremos.