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El central del Cádiz C.F., Kenan Toibibou, se presenta en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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El central del Cádiz C.F., Kenan Toibibou, será presentado mañana miércoles en Puerto Real, en un acto público en la Plaza Poeta Rafael Alberti, en el Paseo Marítimo.

La actividad, organizada por el Cádiz C.F. con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real y la Peña Cádiz C.F. de Puerto Real, se enmarca en el programa ‘Jugamos en las plazas’ y se desarrollará de 20:00 a 21:00 horas.

La presentación forma parte de una fórmula diferente puesta en marcha por el Cádiz C.F. para dar a conocer a varios de los futbolistas incorporados al nuevo proyecto deportivo. En lugar de la habitual comparecencia en sala de prensa, el club ha organizado durante este martes, miércoles y jueves una serie de actos en distintas plazas de Cádiz y la provincia. La iniciativa se realiza con motivo de la denominada “Semana de los niños” y busca acercar a los futbolistas a los aficionados más jóvenes.

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Kenan Toibibou es uno de los fichajes del Cádiz C.F. de este verano. Juega en la posición de central y es internacional absoluto con la selección de Comoras, con la que acumula doce internacionalidades. Formó parte del combinado nacional comorano en la última Copa Africana de Naciones.

El Ayuntamiento de Puerto Real anima a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños, a participar en esta actividad y disfrutar de un encuentro cercano con uno de los nuevos jugadores del Cádiz C.F.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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