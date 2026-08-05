La Asociación Rampa de Puerto Real nombra Socio de Honor a Manuel Rosendo Sánchez

La Junta Directiva de la Asociación Rampa de Puerto Real ha acordado nombrar Socio de Honor a Manuel Rosendo Sánchez, vecino de la localidad y considerado por la entidad como una fuente excepcional de conocimiento sobre la historia marítima de Puerto Real y de la Bahía de Cádiz.

El reconocimiento se produce coincidiendo con la nueva etapa iniciada por la asociación tras su reciente constitución legal. La entidad, cuya actividad se remonta a la década de los ochenta, pretende preservar y difundir la memoria vinculada a la navegación tradicional, la pesca y la vida desarrollada durante generaciones en torno a la Bahía.

Aunque la Asociación Rampa se constituyó formalmente hace apenas unas semanas, sus responsables recuerdan que el espacio de encuentro que representa lleva funcionando desde hace más de cuatro décadas.

Durante este tiempo, la Rampa de Puerto Real ha reunido a personas interesadas en la navegación tradicional, el patrimonio marítimo y la historia de la Bahía de Cádiz.

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La asociación ha comenzado ahora un proceso de actualización del censo de personas asociadas, incorporación de nuevos socios y regularización de distintos aspectos administrativos que no habían llegado a formalizarse con el paso de los años.

Un reconocimiento a la memoria de Puerto Real

La Junta Directiva ha querido que una de sus primeras actuaciones oficiales sea el reconocimiento a Manuel Rosendo Sánchez, próximo a cumplir 101 años.

«Las personas son el principal patrimonio de nuestra asociación», señalan desde la entidad, que destaca la extraordinaria memoria y generosidad de Manuel a la hora de compartir sus experiencias y conocimientos.

Según explica la asociación, conversar con él permite recorrer buena parte de la historia reciente de la Bahía de Cádiz a través del testimonio de una persona que ha conocido directamente la evolución de este entorno durante más de un siglo.

Sus relatos permiten reconstruir cómo era antiguamente la vida alrededor de la Bahía, las técnicas empleadas para pescar y navegar, la construcción y reparación de las embarcaciones tradicionales y la relación cotidiana que mantenían los vecinos de Puerto Real con el entorno marítimo.

«Quienes hemos tenido la suerte de escucharlo en la Rampa de Puerto Real sabemos que sus relatos son una fuente de información de enorme valor», subraya la asociación.

Sus recuerdos formarán parte de un geovisor público

Manuel Rosendo Sánchez ha sido entrevistado recientemente por una antropóloga para recoger sus vivencias y conocimientos.

Estos testimonios pasarán a formar parte de un geovisor web público dedicado a la conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de Andalucía.

La iniciativa permitirá que sus recuerdos queden preservados y puedan ser consultados por las futuras generaciones, contribuyendo a conservar una parte esencial de la historia marítima de Puerto Real y del conjunto de la Bahía de Cádiz.

La entrega del diploma de Socio de Honor concluyó con un brindis acompañado de un vino fino de la tierra. La asociación describe el acto como un momento sencillo y emotivo, compartido con Manuel y su familia.

«Con este nombramiento queremos rendir homenaje no solo a una persona excepcional, sino también a toda una generación que ha contribuido a construir la memoria colectiva de Puerto Real», señala la entidad.

La Asociación Rampa considera que conservar y transmitir esta memoria constituye una de sus principales razones de ser dentro de la nueva etapa que acaba de iniciar.

FUENTE: Asociación Rampa de Puerto Real