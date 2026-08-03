El Ayuntamiento de Puerto Real recupera, tras diecisiete años, las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro con 94.000 euros

El Ayuntamiento de Puerto Real recupera, después de diecisiete años, la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a las entidades sin ánimo de lucro del municipio.

La convocatoria, dotada con 94.000 euros, corresponde al ejercicio 2026 y se dirige a las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Las ayudas se enmarcan dentro de la línea de subvenciones en materia de Participación Ciudadana prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Puerto Real 2025-2027, que permite reactivar este instrumento de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro. Su finalidad es apoyar el funcionamiento y la actividad de las entidades locales, así como fomentar la colaboración entre el ayuntamiento y el tejido asociativo en el desarrollo de actuaciones de interés público o social.

Serán subvencionables los proyectos, programas y actuaciones que contribuyan al interés general del municipio, se desarrollen en el marco de los fines estatutarios de cada entidad y cuyo periodo de ejecución esté comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

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La tercera teniente de alcaldesa y delegada del área de Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez, ha declarado que «estamos muy orgullosas de haber podido retomar las subvenciones. Era un paso vital que había que dar en materia de participación ciudadana para fomentar el asociacionismo en Puerto Real», ha señalado. La edil ha añadido que «esta convocatoria es fruto del trabajo y la planificación de los últimos meses, y demuestra que, pese a las dificultades heredadas, este equipo de gobierno cumple con los compromisos adquiridos con las entidades del municipio. Confiamos en que esta convocatoria contribuya a seguir impulsando los proyectos y animamos a participar en ella», ha concluido.

Modalidades y dotación económica

La convocatoria contempla diecisiete modalidades de proyectos: Servicios Sociales (10.000 euros), Cooperación (5.000 euros), Voluntariado (5.000 euros), Feminismos (5.000 euros), LGTBIQ+ (3.000 euros), Medio Ambiente (5.000 euros), Deportes (5.000 euros), Memoria Democrática (1.000 euros), Salud (4.000 euros), Turismo (3.000 euros), Comercio (3.000 euros), Fiestas (4.000 euros), Juventud (2.000 euros), Personas Mayores (2.000 euros), Participación Vecinal (5.000 euros) y Educación (5.000 euros)

En materia de Cultura, la convocatoria se estructura en seis líneas: fomento del cante por liviana y del patrimonio flamenco de Puerto Real (7.000 euros); fomento de las artes plásticas y la creación contemporánea (2.000 euros); promoción de la música y artistas emergentes (3.000 euros); conservación y difusión del patrimonio cultural y las tradiciones populares (5.000 euros); promoción del belenismo como manifestación cultural (3.000 euros); y promoción de la fotografía artística (2.000 euros).

Esta distribución por modalidades tiene carácter estimativo y podrá redistribuirse en función de las solicitudes presentadas y de su valoración, sin que ello afecte al crédito global de la convocatoria, que asciende a 94.000 euros.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puerto Real (https://puertoreal.sedelectronica.es) o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. El plazo de presentación es de diez días hábiles, desde el 3 hasta el 14 de agosto de 2026, ambos inclusive.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud mediante el modelo normalizado, correspondiente a un único proyecto o actividad subvencionable, acompañada de la documentación prevista en los anexos II y III de las bases, así como de cualquier otra necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la valoración del proyecto presentado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real