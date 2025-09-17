Puerto Real se suma a la Termometrada 2025 para analizar el fenómeno de isla de calor mediante ciencia ciudadana

Puerto Real participará este sábado, 20 de septiembre, en la Termometrada 2025, una actividad de ciencia ciudadana que busca evidenciar el fenómeno de la isla de calor en zonas urbanas.

Esta iniciativa, impulsada a nivel nacional por organizaciones como Juventud por el Clima, Ecologistas en Acción y la Plataforma Cádiz por el Clima, movilizará a unas 700 personas en 24 capitales de provincia y 44 municipios de toda España de forma simultánea.

La actividad tiene como objetivo medir el confort térmico urbano en distintos momentos del día —a las 08:00, 17:00 y 23:00 horas— para analizar cómo varía la temperatura en función del tipo de espacio urbano y sus características. Estas franjas horarias permitirán capturar el estado térmico tras el enfriamiento nocturno, el momento de máxima insolación y la fase posterior a la puesta de sol.

En el caso de Puerto Real, el municipio ha sido dividido en tres zonas operativas: Este, Oeste y Río San Pedro, dentro de las cuales se han establecido tres tipos de entornos para las mediciones:

Paraíso : zonas verdes o de tierra con sombra abundante de árboles.

: zonas verdes o de tierra con sombra abundante de árboles. Intermedio : áreas con pavimento duro pero con sombra.

: áreas con pavimento duro pero con sombra. Infierno: superficies impermeables, sin sombra en todo el día.

El análisis simultáneo en estos tres entornos permitirá comparar cómo las diferentes condiciones urbanísticas afectan al confort térmico. Los resultados contribuirán a evidenciar la importancia de contar con zonas verdes y arbolado urbano para mitigar los efectos del calor y mejorar la habitabilidad de nuestros barrios.

Además de recabar datos útiles para el análisis local, los resultados de la Termometrada 2025 se integrarán en un mapa interactivo nacional alojado en la web www.termometrada.org, que incluirá la ubicación exacta, fotografías y temperaturas registradas en cada punto de medición.

La información obtenida será remitida al Ayuntamiento de Puerto Real como parte del compromiso de esta actividad con la generación de políticas públicas de adaptación local al cambio climático. Asimismo, se prevén nuevas acciones vinculadas a este objetivo en el futuro próximo.

Las personas organizadoras subrayan que esta actividad también busca visibilizar la escasa ambición de muchas ciudades españolas en la adopción de medidas eficaces frente al calentamiento global. “Mientras otras ciudades europeas como Róterdam, Ámsterdam, Friburgo o París están apostando por la plantación masiva de árboles y la desimpermeabilización de suelos urbanos, en España seguimos priorizando el coche y el asfalto, eliminando arbolado urbano de porte y diseñando ciudades sin tener en cuenta los impactos reales del cambio climático”, afirman.

Independientemente de los resultados de las mediciones, la organización destaca el éxito de convocatoria de la Termometrada 2025, que ha superado ampliamente las expectativas iniciales. En este sentido, Puerto Real ha sido la localidad con mayor número de personas inscritas en toda la provincia de Cádiz, un hecho que demuestra la alta sensibilidad de la ciudadanía hacia la necesidad de adaptar nuestros entornos urbanos a las altas temperaturas.