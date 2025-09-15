31.8 C
Puerto Real
El PP de Puerto Real reclama igualdad en el uso de las instalaciones deportivas municipales

Vicente Fernández (PP) con el representante de la Escuela Cadista de Puerto Real.
Vicente Fernández (PP) con el representante de la Escuela Cadista de Puerto Real.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha mantenido una reunión con el presidente del CD Escuela Cadista, Francisco Javier Boullosa, para abordar los problemas que sufren las familias del club en relación con el acceso a las instalaciones deportivas municipales.

Fernández mostró su respaldo total a la entidad deportiva y fue contundente: “En Puerto Real ningún niño ni ninguna niña puede ser de primera o de segunda. Todos merecen las mismas oportunidades para practicar deporte en igualdad de condiciones”, afirmó.

Propuestas para acabar con la desigualdad

Durante el encuentro, el portavoz popular trasladó varias medidas con el objetivo de garantizar un trato equitativo entre los clubes:

  • Reparto justo y transparente de los horarios en las instalaciones deportivas.

  • Escucha activa a todos los clubes por igual, sin favoritismos ni discriminación.

  • Creación de un canal de diálogo estable entre el Ayuntamiento, las entidades deportivas y las familias, que permita tomar decisiones consensuadas.

“El deporte base es educación, convivencia y futuro. No podemos permitir que se margine a un club ni que se castigue a familias que pagan sus impuestos como todos los demás”, señaló Fernández, adelantando que llevará esta reclamación tanto al pleno municipal como a los órganos de debate del Ayuntamiento.

Compromiso con un deporte inclusivo

Desde el Grupo Popular han reiterado su compromiso de trabajar para que Puerto Real cuente con un deporte base justo, plural e inclusivo, en el que cada niño y niña tenga las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse a través de la práctica deportiva.

La Escuela Cadista – Puerto Real denuncia desigualdad en el reparto de horas de entrenamiento en instalaciones municipales
