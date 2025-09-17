Puerto Real incluye en la Semana Europea de la Movilidad la II edición de la actividad «Te presto mis ruedas»

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado una actividad sensibilizadora denominada “Te presto mis ruedas”.

Esta iniciativa invita a la población a subirse en una silla de ruedas para experimentar la ciudad desde la perspectiva de las personas con movilidad reducida.

La concejala del área de Derechos Sociales, Lorena Díaz López, ha explicado que la intención de esta propuesta es que la ciudadanía comprenda los desafíos diarios que enfrentan las personas con movilidad reducida y fomentar una mayor empatía y respeto hacia ellas. Esta experiencia busca no solo concienciar a la población, sino también impulsar mejoras en la accesibilidad urbana.

PUBLICIDAD

En palabras de la edil, “las ciudades fueron diseñadas centrándose en el vehículo y pretendemos que se centren en las personas. El tema de la movilidad, crear espacios y vías accesibles, nos compete a todos y todas, no sólo a las administraciones y profesionales de la arquitectura, sino a la sociedad íntegramente.

Para poder avanzar en este sentido y conseguir una ciudad inclusiva y amable para todas las personas, la dirección debe ser conseguir un cambio de conducta y para ello, hay que sensibilizar y concienciar sobre esta problemática y necesidad”.

“Te presto mis ruedas” se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre, a las 10:30 horas, en la Plaza de Jesús.

La actividad cuenta con la colaboración de diversas asociaciones locales, incluyendo Afanas El Puerto y Bahía, la Asociación Las Canteras, Fegadi, Asprodeme, Autismo Cádiz y la Residencia Vedruna.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real