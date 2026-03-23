Puerto Real rinde homenaje a los ecologistas Paco Lebrón y Sacramento Ramírez por su defensa del patrimonio natural

El Ayuntamiento de Puerto Real ha celebrado este sábado 21 de marzo, en los jardines de El Porvenir, un acto de homenaje a los activistas medioambientales Francisco Lebrón y Sacramento Ramírez, recientemente fallecida, en reconocimiento a su compromiso con la defensa del entorno natural del municipio.

El tributo se ha desarrollado dentro de las actividades organizadas por el Consistorio con motivo del Día Internacional de los Bosques, también conocido como el Día Nacional del Árbol, a propuesta de la Asociación El Pulmón de la Bahía, y ha contado con la colaboración de Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN) y la Asociación ARBA Cádiz.

El matrimonio, formado por Paco y Sacramento, dedicó gran parte de su vida a la conservación y estudio del medio natural de Puerto Real. Desde su participación en colectivos como Argaira, dejaron una profunda huella en la protección del arbolado, los pinares y la biodiversidad de la Villa.

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Francisco Lebrón y Sacramento Ramírez fueron referentes en la defensa del Pinar de Las Canteras, donde lideraron las reivindicaciones que permitieron su ampliación en 20 hectáreas y su conservación frente a actuaciones que, según defendían, ponían en riesgo el ecosistema. También participaron en trabajos de recuperación ambiental en el Pinar de la Algaida, contribuyendo a la protección del camaleón común y otras especies.

Durante el homenaje, representantes del Ayuntamiento y miembros del movimiento ecologista local recordaron su trayectoria y reafirmaron el compromiso del municipio con la preservación del patrimonio natural como legado de la pareja homenajeada. Uno de los momentos más emotivos del acto fue el descubrimiento de una placa conmemorativa junto a una araucaria, un ejemplar recuperado para Puerto Real gracias a la labor de la Asociación ARBA Cádiz.

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, señaló que «el ejemplo de Paco y Sacramento debe servir de inspiración para las nuevas generaciones, para que sigan defendiendo y cuidando el entorno natural de Puerto Real con la misma dedicación y amor que ellos demostraron durante toda su vida».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real