 Inaugurada la nueva Sala de Usos Múltiples en el Río San Pedro

El Ayuntamiento de Puerto Real ha inaugurado la nueva Sala de Usos Múltiples situada junto a la Sala de Barrio del Río San Pedro. Al acto asistieron la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena.

La edil explicó que este espacio municipal fue utilizado durante aproximadamente ocho años como gimnasio mediante concesión administrativa. Sin embargo, en 2020, con la llegada de la pandemia de la Covid-19, el recinto tuvo que cerrar sus puertas, permaneciendo sin actividad desde entonces.

Tras seis años de inactividad, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una completa remodelación para convertir el antiguo local en una sala diáfana y versátil, acondicionada para acoger actividades deportivas y usos diversos (reuniones vecinales, actividades del Plan Local de Salud…), en función de la demanda vecinal. La actuación permite recuperar un espacio muy apreciado por la ciudadanía del Río San Pedro, devolviéndolo al uso público.

El horario de funcionamiento se establecerá según las necesidades y actividad prevista, con una propuesta inicial de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.

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La alcaldesa manifestó que con esta apertura, el Ayuntamiento responde a una demanda vecinal mejorando esta infraestructura municipal para volver a ponerla a disposición del vecindario que ya cuenta con este nuevo recurso accesible y adaptado a las actividades comunitarias.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real