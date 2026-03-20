14.3 C
Puerto Real
viernes, 20 marzo, 2026
spot_img
InicioLocal

 Inaugurada la nueva Sala de Usos Múltiples en el Río San Pedro

Redacción
By Redacción
0
1

El Ayuntamiento de Puerto Real ha inaugurado la nueva Sala de Usos Múltiples situada junto a la Sala de Barrio del Río San Pedro. Al acto asistieron la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena.

La edil explicó que este espacio municipal fue utilizado durante aproximadamente ocho años como gimnasio mediante concesión administrativa. Sin embargo, en 2020, con la llegada de la pandemia de la Covid-19, el recinto tuvo que cerrar sus puertas, permaneciendo sin actividad desde entonces.

Tras seis años de inactividad, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una completa remodelación para convertir el antiguo local en una sala diáfana y versátil, acondicionada para acoger actividades deportivas y usos diversos (reuniones vecinales, actividades del Plan Local de Salud…), en función de la demanda vecinal. La actuación permite recuperar un espacio muy apreciado por la ciudadanía del Río San Pedro, devolviéndolo al uso público.

El horario de funcionamiento se establecerá según las necesidades y actividad prevista, con una propuesta inicial de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.

PUBLICIDAD

La alcaldesa manifestó que con esta apertura, el Ayuntamiento responde a una demanda vecinal mejorando esta infraestructura municipal para volver a ponerla a disposición del vecindario que ya cuenta con este nuevo recurso accesible y adaptado a las actividades comunitarias.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Denunciado un incendio presuntamente intencionado en una colonia felina de Casines
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.