‘Buenas prácticas en la atención a las víctimas de género en la justicia’, de María Richarte, se presentará en Puerto Real el 24 de marzo

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la presentación del libro ‘Buenas prácticas en la atención a las víctimas de género en la justicia’, de la autora jerezana María Richarte Naranjo, que se celebrará el martes 24 de marzo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler.

La concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, y la escritora han ofrecido hoy los detalles de esta cita literaria organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real, la editorial Con M de Mujer y la propia autora.

La obra analiza de forma crítica cómo el sistema judicial atiende los casos de violencia de género y las carencias que aún persisten en la protección a las víctimas y sus familias. Richarte pone de relieve la falta de una perspectiva de género plena en los juzgados y las consecuencias psicológicas que esta ausencia genera, lo que contribuye a la revictimización y a la repetición de dinámicas de violencia institucional.

De igual modo, el libro defiende una atención integral que vaya más allá de la aplicación de la ley, incluyendo la educación, la sensibilización y el conocimiento real de las experiencias de las mujeres. Con ello, la autora busca ofrecer herramientas más humanas y eficaces a las y los profesionales que acompañan a mujeres supervivientes de violencia de género.

PUBLICIDAD

«Mi intención principal con este libro era contar desde mi experiencia trabajando en los juzgados y hablar de esas buenas prácticas —tanto en mi profesión, como con mi alumnado y con mujeres víctimas de violencia de género— que han vivido malas experiencias en los juzgados desde que comienza el proceso hasta que finaliza; buscar y explicar las causas de por qué, a pesar de haber legislación y de que se luche tanto contra esta lacra, hoy en día siguen existiendo tantos problemas», señaló la autora.

La concejala Nazaret Ramírez destacó que «es importante contar con referentes como María, una mujer joven que se implica, investiga y crea. Representa a una generación que aporta talento y compromiso, y para nosotras es un orgullo poder estar de la mano de gente joven que hace cosas grandes y que son el futuro». Ramírez animó a la ciudadanía a asistir a la presentación del martes 24 y a seguir participando en las propuestas culturales del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real