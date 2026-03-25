Puerto Real conmemorará el Día Internacional de la Visibilidad Trans con un acto institucional en la Plaza de Jesús

El próximo 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans, una fecha que nació en 2009 gracias al impulso de activistas trans que reclamaban la necesidad de visibilizar sus vidas, sus luchas y sus logros. Su objetivo es claro: amplificar las voces trans, combatir la discriminación histórica y promover una sociedad más justa e inclusiva.

Esta conmemoración busca también educar y sensibilizar a la ciudadanía, desafiando los prejuicios que aún persisten y reivindicando la plena integración de las personas trans y no binarias en todos los ámbitos sociales.

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Unidad de Feminismos-LGTBI+, y en colaboración con la Asociación Amare, se suma un año más a esta fecha señalada organizando un Acto Institucional que tendrá lugar el 31 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza de Jesús. En el transcurso del mismo se dará lectura a un manifiesto por parte de Thomas Cardoso, profesor investigador en la UCA.

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El acto contará también con la actuación musical de Claudia Pizarro.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real