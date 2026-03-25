Puerto Real acoge el XXXIV Raid Hípico Nacional Parque de las Cañadas y el XXIV Memorial Salvador González ‘Parrita’

El próximo sábado 28 de marzo se celebrará en Puerto Real el XXXIV Raid Hípico Parque de las Cañadas y el XXIV Memorial Salvador González Parrita, una cita deportiva plenamente consolidada en el calendario ecuestre. En esta edición, la prueba tiene alcance Nacional de CEN 1*.

El recorrido se desarrollará íntegramente por las vías pecuarias del Parque de las Cañadas, sin cruces de carreteras, garantizando un entorno seguro y natural para los binomios participantes, aproximadamente 50.

Durante la jornada se disputarán pruebas, nacionales y territoriales, distribuidas de la siguiente manera:

Nacionales y Territoriales CEN*, CET* y CET0* (80 km).

Promoción: CET P60 (60 km) y CET P40 (40 km).

Iniciación: CETI (20 km).

Las pruebas tendrán salidas con horarios escalonados desde las 08:30 horas y cubrirán los diferente recorridos balizados a lo largo de la cañadas. Incorporando los correspondientes controles veterinarios al final de cada una, tal y como establecen los reglamentos federativos, además, cada 10 – 15 kilómetros se habilitarán puntos de asistencia para jinetes y caballos, garantizando su bienestar a lo lardo del recorrido.

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La entrega de trofeos tendrá lugar sobre las 17:00 horas estando prevista la asistencia de la concejala de Deportes, Virginia Mena.

Senderalia Ecuestre, forma parte del comité organizador del evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.

Esta edición vuelve a situar a Puerto Real como referente en el deporte ecuestre de resistencia, combinando tradición, naturaleza y una organización consolidada.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real