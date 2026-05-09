Maíllo (Por Andalucía) critican la gestión de la Junta en violencia machista, servicios públicos y lucha contra el narcotráfico

La coalición Por Andalucía celebró este viernes un acto feminista en Puerto Real en el que sus dirigentes criticaron la gestión de la Junta de Andalucía en materia de violencia machista, servicios públicos y lucha contra el narcotráfico. La candidata número uno por Cádiz, Esperanza Gómez, y el líder de la formación, Antonio Maíllo, centraron sus intervenciones en las políticas del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

Durante el encuentro, celebrado en Puerto Real, Esperanza Gómez cuestionó el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la investidura de Moreno Bonilla y criticó la creación del denominado “teléfono de violencia intrafamiliar”. Según señaló, esta medida pretendía “esconder la violencia machista” bajo otra denominación. Además, acusó al Ejecutivo andaluz de financiar organizaciones antiabortistas y anunció el compromiso de Por Andalucía de eliminar tanto ese servicio telefónico como las ayudas destinadas a dichos colectivos desde la Junta de Andalucía.

Por su parte, Antonio Maíllo abordó la problemática del narcotráfico en Andalucía tras la muerte de dos guardias civiles durante una persecución de narcolanchas en Huelva. El dirigente defendió la necesidad de actuar “en la raíz” del problema y reclamó medidas contra las redes de blanqueo de capitales y el uso del mercado inmobiliario para lavar dinero procedente de estas organizaciones criminales.

Maíllo sostuvo que la lucha contra el narcotráfico no debe limitarse únicamente a perseguir embarcaciones, sino también a quienes “las financian y se benefician de ellas”, así como a los responsables económicos de estas redes. En este sentido, acusó al Gobierno andaluz de no haber reforzado las inspecciones financieras e inmobiliarias durante los años de mandato del PP en la Junta de Andalucía.

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El líder de Por Andalucía también dedicó parte de su intervención a criticar la situación laboral y de los servicios públicos en Andalucía. Aseguró que la comunidad vive una situación de “precariedad e inseguridad laboral” y reprochó al Ejecutivo autonómico su falta de intervención en cuestiones como la vivienda, los accidentes laborales o la violencia machista.

En clave política, Maíllo afirmó que Moreno Bonilla “es un rey desnudo” cuando no cuenta con el respaldo del “aparato institucional y mediático”. Además, relacionó esta crítica con la controversia generada por los cribados de cáncer de mama en Andalucía, asunto sobre el que consideró que el presidente andaluz “debería explicar la verdad antes de que Andalucía vaya a votar”.

La coalición Por Andalucía aprovechó así su acto en Puerto Real para reforzar su discurso sobre feminismo, servicios públicos y seguridad, en un contexto marcado por el debate político andaluz y la cercanía de futuras citas electorales.